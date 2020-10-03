Центр Чумакова не исключил длительный иммунитет от их COVID-вакцины

«Мы можем только оценивать подобные созданные нами вакцины, нами — это центром Чумакова. Поэтому если считать, что все остальные цельновирионные вакцины работают десятилетиями, например, от полиомиелита, то да, мы можем рассчитывать на длительный иммунитет», — сказал он в эфире НТВ в субботу.
По его словам, разработанная вакцина институтом имени Чумакова — «классика».
Это 300 лет опыта работы с вакцинологией, это 99 процентов всех вакцин в мире, которые созданы на основе цельновирионной вакцины.
Он пояснил, что в цельновирионной вакцине используется цельный вирус.
«В нашем случае он убит. Хотя в
Он также сообщил, что применение «живой вакцины» от коронавируса, разрабатываемой в центре Чумакова, может начаться в ноябре.
«Первая и вторая фазы испытаний закончатся в ноябре, поэтому полномасштабное применение мы можем начать уже с этого периода. Либо после третьей фазы», — сказал Ишмухаметов.
Вакцина Федерального научного исследовательского центра имени Чумакова РАН стала третьей по счету российской вакциной от коронавируса.
В субботу оперштаб сообщил, что суточный