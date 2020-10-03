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19:36 (мск), источник: Интерфакс

Центр Чумакова не исключил длительный иммунитет от их COVID-вакцины

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Российская вакцина от коронавируса, разработанная институтом имени Чумакова, скорее всего, будет давать иммунитет на десятилетия, заявил гендиректор института Айдар Ишмухаметов.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы можем только оценивать подобные созданные нами вакцины, нами — это центром Чумакова. Поэтому если считать, что все остальные цельновирионные вакцины работают десятилетиями, например, от полиомиелита, то да, мы можем рассчитывать на длительный иммунитет», — сказал он в эфире НТВ в субботу.

По его словам, разработанная вакцина институтом имени Чумакова — «классика».

Это 300 лет опыта работы с вакцинологией, это 99 процентов всех вакцин в мире, которые созданы на основе цельновирионной вакцины.
Айдар Ишмухаметов

Он пояснил, что в цельновирионной вакцине используется цельный вирус.

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«В нашем случае он убит. Хотя в каких-то случаях может быть и живой вирус, — сказал Ишмухаметов. — Современные технологии уже позволяют использовать часть вируса, поэтому возникают векторные вакцины. Это уже передовой край науки, но эта тема еще не вполне хорошо развита».

Он также сообщил, что применение «живой вакцины» от коронавируса, разрабатываемой в центре Чумакова, может начаться в ноябре.

«Первая и вторая фазы испытаний закончатся в ноябре, поэтому полномасштабное применение мы можем начать уже с этого периода. Либо после третьей фазы», — сказал Ишмухаметов.

Вакцина Федерального научного исследовательского центра имени Чумакова РАН стала третьей по счету российской вакциной от коронавируса.

В субботу оперштаб сообщил, что суточный COVID-прирост в России составил 9859. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 204 502.

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