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06:19 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые добрые знаки зодиака

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Писательница и специалист по нарративной психологии Кристин Шонвальд провела исследование и составила рейтинг знаков зодиака по степени их отношения к окружающим. Теперь известно, кто добр, а кто просто старается казаться милыми, сообщает Yourtango.

Источник: РИА Новости

Оказалось, что добрее всех те, кто родился под знаком Рыб. Они не раздумывая остановят свою машину, чтобы подвезти кого-нибудь, спасут собаку, угостят кофе за свой счет и так далее. Люди ценят терпение Рыб и обычно обращаются к ним, чтоб рассказать о своих проблемах.

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Девы готовы всем прийти на помощь. Они очень сообразительны и даже если сами не знают, как именно помочь, то знают, где найти ответ. На них можно положиться, они всегда готовы вас выслушать и при этом не думать о сотне других более важных для них вещей. Они воспримут и обдумают каждое ваше слово.

Весы настроены проявлять сочувствие, эмпатию и щедрость по отношению к окружающим. Они обязательно уступят место в метро, придержат дверь перед пожилым человеком и готовы к волонтерской работе. Ко всем, кто встречается им на жизненном пути, они относятся с уважением.

Близнецы не склонны осуждать окружающих. Они сделают все, чтобы вы чувствовали себя комфортно и не сомневались в том, что вам рады. Они умеют видеть в людях хорошее, знают, что именно вы хотите сейчас услышать, и прекрасно говорят комплименты. К ним хорошо обращаться за «добрым словом».

Львы добры и всегда готовы оказаться вам поддержку. Они умеют выражать любовь и привязанность и часто это делают. При этом они ничего не принимают как само собой разумеющееся. Ради другого человека они готовы на все, даже в ущерб собственным интересам. Преданность — еще одно их несомненное достоинство, можете не сомневаться, что в споре они займут ваше сторону.

Овны всегда говорят то, что думают, ничего не обсуждают за вашей спиной, и если дали слово, то держат его. Они любопытны и всегда могут найти что-то интересное в каждом человеке. Если кто-то грустит, Овны готовы улучшить им настроение, предложив какую-то авантюру или просто сделав что-то смешное. У них большое сердце и огромный запас доброты.

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