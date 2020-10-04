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11:43 (мск), источник: РИА Новости

Вирусолог рассказал, когда Россия может снять ограничения по коронавирусу

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов в беседе с URA.RU высказал предположение, что частичные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, сохранятся в России еще на один-два года.

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Источник: РИА Новости

«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков», — пояснил он, отметив, что жесткий карантин вводить не нужно — это может повлиять на экономику.

Кроме того, Чепурнов напомнил, что ученые пока не имеют представления о результативности и длительности иммунитета при вакцинации против коронавируса.

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«И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами», — заявил вирусолог.

Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, а число погибших превысило один миллион человек. Больше всего заболевших, согласно статистике Университета Джонса Хопкина, — в США, Индии и Бразилии.

В России с начала эпидемии выявили 1,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом, выздоровело более 979 тысяч пациентов. Умерло 21 358 человек.

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