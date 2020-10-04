Вирусолог рассказал, когда Россия может снять ограничения по коронавирусу

«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков», — пояснил он, отметив, что жесткий карантин вводить не нужно — это может повлиять на экономику.
Кроме того, Чепурнов напомнил, что ученые пока не имеют представления о результативности и длительности иммунитета при вакцинации против коронавируса.
«И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами», — заявил вирусолог.
Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, а число погибших превысило один миллион человек. Больше всего заболевших, согласно статистике Университета Джонса Хопкина, — в США, Индии и Бразилии.
В России с начала эпидемии выявили 1,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом, выздоровело более 979 тысяч пациентов. Умерло 21 358 человек.