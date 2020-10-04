Минпросвещения пока не планирует переводить все школы на «удаленку»

«Точно не будет сегодня никаких централизованных решений с уровня Министерства просвещения, потому что ситуация как с коронавирусом, так и с ОРВИ сегодня различная и в регионах, и в муниципалитетах. Именно поэтому мы дали возможность школам индивидуально определять свой образовательный процесс», — сказал господин Басюк (цитата по ТАСС).
Господин Басюк отметил, что карантин из-за ОРВИ и коронавируса введен примерно в 3% школ России (общее число школ, по словам замминистра, — почти 42 тыс.). Он подтвердил сведения из письма Роспотребнадзора, сообщавшего, что в первую неделю учебного года коронавирусом заразились более 1 тыс. учителей. «Но при этом Роспотребнадзор отмечает, что количество заболеваний учителей находится в норме и достаточно стабильно», — сказал господин Басюк.
Накануне в Минпросвещения уже говорили, что решений о полном переводе школ на дистанционный режим обучения нет. Аналогично ответили и в Минобрнауки, отвечающем за высшее образование. При этом некоторые вузы Москвы — в частности, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и Московский художественно-промышленный институт — отметили, что с 5 октября частично вводят дистанционный режим обучения.
Смена режима совпадает с началом увеличенных каникул для школьников, которые ввели в Москве из-за резкого роста заболевших COVID-19. К 4 октября число новых больных с коронавирусом в России превысило 10 тыс. человек и достигло пика с 15 мая.