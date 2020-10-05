11:04 (мск), источник: BBC News Русская служба
Остров Тристан-да-Кунья: как живется на краю света?
Ближайшие соседи живут в трех тысячах километров отсюда. Здесь нет аэропорта, и если вы пропустите корабль на материк, придется ждать год.
Добро пожаловать на остров
«Я бы не хотел жить
Но
Если вы хотите своими глазами увидеть самый удаленный от ближайшего материка обитаемый остров на Земле, то вот как это сделать:
Можно, конечно, добраться быстрее и с большим комфортом — южноафриканский корабль «Агульяс» преодолевает 2810 километров всего за шесть дней. Проблема в том, что он ходит туда и обратно раз в год, и мест на нем немного.
Еще есть шанс попасть на одно из рыболовецких судов, которые иногда заходят на остров.
Так что добраться до
Все 245 постоянных обитателей
В поселке есть кафе, зал для общественных мероприятий, почта и паб «Альбатрос». Еще имеются маленькая, но современно оборудованная больница, и еще меньшая по размеру школа.
«Если вы впоследствии не уедете с острова, то люди, с которыми вы вместе ходили в школу, будут рядом с вами всю жизнь», — сказал
Своих будущих супругов здесь встречают раньше, чем начинают думать о женитьбе или замужестве.
Если вы коренной тристанец, то, скорее всего, окажетесь гордым носителем одной из шести основных фамилий на острове: Лаварелло, Репетто, Роджерс, Свейн, Грин и Гласс.
Есть еще врач и учитель, которые приезжают на определенный срок из Соединенного Королевства, поскольку
«Здесь так тихо, что слышно, как растет трава», — говорит патриот
По его словам, этим остров ему и нравится. А еще тем, что здесь не нужно запирать двери.
«Зато интернет либо плохой, либо очень плохой», — вмешивается в разговор другой местный житель.
Имеется плюс: все телефонные звонки в большой мир бесплатны — если телефон работает.
На острове есть единственная дорога длиной примерно три километра, идущая вдоль берега к «прогалинам», как их называют жители: небольшим полям, защищенным каменными стенами от здешних сильных ветров.
Там выращивают овощи, в основном картошку, пасут скот, а летом, по выражению бывшего островитянина Алистера, «немного отдыхают».
Любимое занятие — барбекю, которое здесь чаще называют на южноафриканский лад «браи».
Важное место в досуге жителей прежде занимали игра на музыкальных инструментах и пение, но теперь, по словам Алистера, большинство предпочитает проводить свободное время, «глядя в экран».
Еще можно гулять пешком по зеленому острову, на котором самое большое расстояние не превышает 10 километров, спускаться в глубокие долины и взбираться на пик высотой 2062 метра.
Здесь почти нет ровных поверхностей. Две трети периметра острова занимают крутые скалы, о которые бьется постоянно бушующее море.
Кроме него, в архипелаг входят Соловьиные острова, куда тристанцы отправляются на лодках отдохнуть и поплавать в океане (на главном острове мешают предательски сильные течения и акулы), Недоступный остров (название говорит само за себя) и суровый остров Гоф, где ЮАР держит метеостанцию с несколькими ежегодно меняющимися сотрудниками.
«Существует склонность романтизировать островную жизнь, но это дело вкуса, — говорит Алистер Уилли. — Там красиво, но, конечно, не рай».
Вой ветра и коровье мычание — единственные громкие звуки на
Поразительно, что на острове очень много птиц, но они не поют.
«Вот такое противоречие», — говорит Алистер, назвавший свой блог «Пингвины и картошка» (penguins-and-potatoes.co.uk), в честь бесчисленных лазающих по скалам птиц, с которыми он и его жена делили островную жизнь.
Отсутствие хищников позволяет жить нелетающим птицам, как те же пингвины и особый вид коростелей, живущих на Недоступном острове и больше нигде в мире.
На самом удаленном острове на Земле нетрудно соблюдать карантин — география делает это за вас.
«Но то, что на острове нет Covid-19, не означает, что последствия пандемии нас не коснулись», — говорит местная жительница Фиона Килпатрик.
«Цепочка снабжения, достаточно хрупкая даже в лучшие времена, серьезно нарушена», — рассказывает Алистер Уилли, продолжающий регулярно общаться с бывшими земляками.
«У них давно закончились фрукты и овощи, — говорит он. — Такое бывало и раньше, но кто знает, когда при теперешней ситуации будут новые поставки».
Чего у островитян сейчас в избытке — так это лобстеров, которые во множестве водятся в прохладной воде у прибрежных скал.
Их ловля и заморозка являются главным занятием жителей
«Во избежание осложнений женщины заранее отправлялись рожать в Южную Африку, но, поскольку сообщение прервалось, все произошло на Тристане», — рассказал
Мать и дитя чувствуют себя хорошо. Островитяне с радостью приветствовали нового земляка.
Первые люди появились здесь в начале XIX века. Численность населения с годами колебалась, но последние десятилетия сокращается.
«Пока я там жил, умерло 15 человек, а родилось только двое, — сообщил
Одна из трех местных девочек, заканчивающих сейчас в Британии среднюю школу, решила поступить в университет. Если она впоследствии вернется, то станет первой жительницей
При этом увеличивать население здесь не стремятся. Если вы цените уединенную жизнь и задумались об эмиграции на
«Совет острова рассматривает каждого кандидата на постоянное место жительства и обычно отказывает», — говорит Алистер Уилли.