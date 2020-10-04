Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 октябряПервый искусственный спутник Земли, григорианский календарь, расстрел Белого дома в Москве и другие события
Фоторепортажи
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
13РЖД показали концепт нового плацкартного вагона
16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте обнаружили 59 саркофагов с мумиями (фото)

Это одна из крупнейших находок в стране за последние годы.

5
фотографий
5
фотографий

В древнейшем некрополе на территории египетского селения Саккара в 30 км к югу от Каира археологи обнаружили 59 нетронутых деревянных саркофагов возрастом около 2,5 тысяч лет.

Читайте также
Египетские археологи откопали сразу 27 древних саркофагов

Об одной из крупнейших находок последних лет в стране сообщило Министерство по делам древностей Египта.

Кроме саркофагов с хорошо сохранившимися цветными рисунками были обнаружены 28 статуй бога плодородия и покровителя мертвых Сокара, а также множество оберегов и статуэток ушебти, которые помещались в могилы.

Саркофаги были найдены в трех гробницах на глубине 10−12 метров и помещены друг на друга. В них, по словам ученых, похоронены священнослужители и высокопоставленные чиновники.

Находки будут выставлены в Большом Египетском музее, открытие которого запланировано на 2021 год.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
В России впервые с мая выявили более 10 тысяч случаев COVID-19
Аномальное тепло ожидается в нескольких регионах России
Стали известны подробности загрязнения воды у берегов Камчатки
Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире
Названы самые добрые знаки зодиака
В американском лесу нашли огромную паутину
Hi-Tech
Как подобрать код к домофону Спойлер: это законно!
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Новости партнеров
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Сын Королевой и Тарзана рассказал об отношениях в семье
Разоблачение Лукашенко вынуждает Меркель уйти в отставку
Отравление Навального: назван виновный
Популярные темы на «Детях»
уменьшение алиментов. другая сторона 869
Муж взял кредит для бывшей жены. Как быть? 740
Американская королева – 2 453
Уменьшение алиментов. 428
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь