16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте обнаружили 59 саркофагов с мумиями (фото)
Это одна из крупнейших находок в стране за последние годы.
В древнейшем некрополе на территории египетского селения Саккара в 30 км к югу от Каира археологи обнаружили 59 нетронутых деревянных саркофагов возрастом около 2,5 тысяч лет.
Об одной из крупнейших находок последних лет в стране сообщило Министерство по делам древностей Египта.
Кроме саркофагов с хорошо сохранившимися цветными рисунками были обнаружены 28 статуй бога плодородия и покровителя мертвых Сокара, а также множество оберегов и статуэток ушебти, которые помещались в могилы.
Саркофаги были найдены в трех гробницах на глубине 10−12 метров и помещены друг на друга. В них, по словам ученых, похоронены священнослужители и высокопоставленные чиновники.
Находки будут выставлены в Большом Египетском музее, открытие которого запланировано на 2021 год.
Анна Лысенко