17:15 (мск), источник: РБК
Врачи заявили о «неожиданностях COVID» после данных о возможном синдроме
О механизмах развития мультисистемного воспалительного синдрома
«Сложно говорить обо всех механизмах развития этого синдрома, но происходит сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки организма», — сказал Безносенко.
Врач уточнил, что пока нельзя сказать, кто из пациентов, переболевших COVID, находится в группе риска. «Точно так же есть группы людей, у которых заболевание может протекать с осложнениями, но не у всех оно так протекает», — добавил он.
Явления, подобные этому синдрому, могут происходить регулярно, добавил
«Единственное, что я могу сказать: поскольку коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, то подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей. Мы можем столкнуться с самыми различными осложнениями», — сказал он.
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