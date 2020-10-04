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20:34 (мск), источник: Интерфакс

Врач Трампа сообщил о лечении президента США стероидами

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, идёт на поправку, заявил его врач Шон Конли.

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Источник: AP 2020

Конли, которого цитирует «Би-би-си, подчеркнул, что как и при любом заболевании, состояние президента иногда улучшается, а иногда — ухудшается. В частности, у Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи начали давать ему стероид — Дексаметазон.

«Со времени нашего предыдущего разговора с вами (журналистами — ИФ), состояние здоровья президента Трампа продолжило улучшаться», — сказал медик.

Со своей стороны, один из лечащих врачей Трампа Брайан Гарибальди выразил надежду, что при благоприятном развитии событий пациента можно будет выписать уже в понедельник, 5 октября.

Ранее сам Трамп, находящийся на лечении в военном госпитале имени Уолтера Рида, заявлял, что чувствует себя лучше и хочет побыстрее вернуться к работе.

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