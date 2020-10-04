20:34 (мск), источник: Интерфакс
Врач Трампа сообщил о лечении президента США стероидами
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, идёт на поправку, заявил его врач Шон Конли.
Конли, которого цитирует «Би-би-си, подчеркнул, что как и при любом заболевании, состояние президента иногда улучшается, а иногда — ухудшается. В частности, у Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи начали давать ему стероид — Дексаметазон.
«Со времени нашего предыдущего разговора с вами (журналистами — ИФ), состояние здоровья президента Трампа продолжило улучшаться», — сказал медик.
Ранее сам Трамп, находящийся на лечении в военном госпитале имени Уолтера Рида, заявлял, что чувствует себя лучше и хочет побыстрее вернуться к работе.