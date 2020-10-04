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21:34 (мск), источник: РИА Новости

Назван неочевидный способ распространения коронавируса

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Во время пандемии коронавируса опасность может представлять одежда, обувь и даже вытяжка в квартире, заявила «Вечерней Москве» терапевт Лариса Алексеева.

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Источник: РИА Новости

Медик призвала следить за своевременной заменой фильтров в вытяжке, через которую, по ее мнению, может распространяться инфекция.

«Говорят, что производить замену стоит раз в год, однако в период пандемии следует делать это чаще», — подчеркнула она.

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Ранее некоторые эксперты выражали несогласие с таким предположением.

Врач также отметила важность соблюдения мер предосторожности. По ее словам, зачастую ношение маски в магазинах и общественном транспорте является недостаточным условием для предотвращения распространения коронавируса.

Кроме того, Алексеева рекомендовала обрабатывать антисептиком пакеты, привезенные службами доставки, а также не забывать про одежду и обувь — на них можно принести вирус домой.

В России число заболевших COVID-19 четвертого октября впервые с мая превысило десять тысяч. Всего в стране выявили более миллиона случаев коронавируса, около 21 тысячи пациентов скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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