Назван неочевидный способ распространения коронавируса

Медик призвала следить за своевременной заменой фильтров в вытяжке, через которую, по ее мнению, может распространяться инфекция.
«Говорят, что производить замену стоит раз в год, однако в период пандемии следует делать это чаще», — подчеркнула она.
Ранее некоторые эксперты выражали несогласие с таким предположением.
Врач также отметила важность соблюдения мер предосторожности. По ее словам, зачастую ношение маски в магазинах и общественном транспорте является недостаточным условием для предотвращения распространения коронавируса.
Кроме того, Алексеева рекомендовала обрабатывать антисептиком пакеты, привезенные службами доставки, а также не забывать про одежду и обувь — на них можно принести вирус домой.
В России число заболевших COVID-19 четвертого октября впервые с мая превысило десять тысяч. Всего в стране выявили более миллиона случаев коронавируса, около 21 тысячи пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.