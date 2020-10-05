Вирусолог рассказал о шансах повторно заразиться коронавирусом

По его словам, у переболевших COVID-19 пациентов уровень антител снижается вплоть до полного исчезновения в течение
Чепурнов также указал, что «надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет». «Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся», — посетовал ученый.
4 октября Чепурнов предположил, что частичные ограничения, введенные
Ранее ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын рассказал, что в России достоверно доказан и официально признан только один случай повторного заражения коронавирусом. Оно произошло через 148 суток после первого.
По последним данным, число новых заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 10 499 и выросло до майских показателей. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 1,22 миллиона случаев коронавируса в 85 регионах. При этом зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровели 979 143 человека.