Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
09:30 (мск), источник: РБК

Власти Франции объявили Париж зоной максимальной опасности по COVID

Париж и его пригороды начиная со вторника, 6 октября, будут объявлены зоной максимальной опасности по распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Figaro. Власти пошли на такой шаг спустя несколько дней после того, как были преодолены несколько пороговых показателей: общий уровень заболеваемости COVID-19, уровень заболеваемости среди пожилых людей, занятость реанимационных коек в больницах пациентами с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Reuters

В связи с новым статусом в Париже и трех его пригородах на 15 дней введут новые ограничительные меры. В первую очередь они коснутся заведений общепита: в соответствии с новыми протоколами санитарной безопасности рестораны должны будут идентифицировать своих посетителей, чтобы в случае необходимости связаться с ними; соблюдать полутораметровую дистанцию между столиками; принимать оплату исключительно за столиком клиентов; закрывать заведения в 22:00 по местному времени.

Бары, кафе и рестораны, которые не могут придерживаться новых правил, должны быть закрыты со вторника. В случае необходимости власти могут продлить действие ограничений.

Читайте также
Назван неочевидный способ распространения коронавируса

Представители гостинично-ресторанного бизнеса назвали эти меры новым ударом для отрасли, которая уже пострадала от вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса.

Статус «зона максимальной опасности» также накладывает ограничения на учебные заведения: школы, вузы и другие образовательные учреждения должны будут перевести половину своих учеников на дистанционное обучение.

Как передает France 24, другие подробности о новых мерах могут быть объявлены днем в понедельник.

По данным французского Минздрава, в стране к 4 октября зафиксировано 619 тыс. заболевших COVID-19. Суточный прирост новых пациентов превышает 12 тыс. человек. Более 32 тыс. человек умерли с начала эпидемии.

Наихудшая эпидемиологическая обстановка наблюдается в парижском регионе — там ежесуточно выявляют более 2 тыс. новых случаев коронавируса. 4 октября во Франции был установлен новый рекорд по приросту заболевших — почти 17 тыс. человек.

 Нет выбора: Почему Россия скоро уйдет на полную самоизоляцию
Кадыров отравил Навального
Азербайджан заявил об обстреле Арменией территории вблизи Баку
СМИ: задержан сын Сергея Фургала
В США рассказали о «блокировке» российских C-400
Вирусологи ждут прихода второй волны COVID-19 в регионы
Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды
Ученый рассказал, когда Россия может снять ограничения по COVID
«Ливерпуль» потерпел рекордное поражение в чемпионате Англии
Hi-Tech
В Египте впервые открыли саркофаг с 2500-летней мумией. Что внутри Археологи обнаружили сразу 59 гробов
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
уменьшение алиментов. другая сторона 876
Муж взял кредит для бывшей жены. Как быть? 804
Американская королева – 2 453
Уменьшение алиментов. 429
Леди
37-летняя Светлана Лобода с новой стрижкой разочаровала фанатов Певица кардинально сменила имидж.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь