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10:21 (мск), источник: РИА Новости

Сбросившая 55 килограммов женщина дала три простых совета для похудения

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Жительница США Джорджия Карлтон, похудевшая на 55 килограммов, дала несколько советов тем, кто хочет избавиться от лишнего веса.

Женщина, как пишет сайт Today, всегда была полной — в седьмом классе она весила около 125 килограммов, а потом поправилась еще на десять.

«Я всегда говорила себе, что просто создана быть толстой», — поделилась Карлтон.

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Несколько лет назад она поехала в парк развлечений, где постоянно беспокоилась, что ее не пустят на аттракционы из-за веса. Кроме того, из-за артрита у нее болели колени. Это все и стало мотивацией похудеть.

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Для достижения желаемого результата Карлтон пришлось внимательно следить за размером порций еды, а также искать альтернативы некоторым продуктам. Спустя четыре месяца после начала диеты она начала увеличивать физическую нагрузку и ходить в зал шесть раз в неделю. В итоге с ноября 2017 года она похудела почти на 55 килограммов.

Она отметила, что не нужно ставить перед собой невыполнимые задачи — достаточно начать с малого. Так, например, она предложила не повышать резко свою физическую активность, а начать ходить вокруг своего квартала пять минут в день на протяжении пары недель.

«Если хотите сосредоточиться на питании, просто решите, что вы будете в течение двух недель есть большой и полезный салат», — рекомендовала Карлтон.

Она также посоветовала быть постоянным в занятии спортом и правильном питании.

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