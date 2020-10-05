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10:43 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 10 888 заразившихся коронавирусом. Это максимум с 12 мая

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 10 888, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По подсчетам ТАСС, это максимум с 12 мая. В относительном выражении прирост составил 0,9%.

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Источник: Агентство «Москва»

В частности, в Москве выявили 3 537 случаев против 3 327 днем ранее. В Санкт-Петербурге, где подтвердили 407 случаев, число выявленных за сутки пациентов превысило 400 впервые с 21 мая. В Подмосковье число заболевших возросло на 339 — в регионе выявили свыше 300 инфицированных за один день впервые с 2 июля. Самый низкий прирост количества заразившихся зафиксирован в Ненецком автономном округе (0%), Чечне и Чувашии (по 0,3%), Татарстане, Туве и Тульской области (по 0,4%).

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Всего за время эпидемии, по данным штаба, в России заразились 1 225 889 человек. Сейчас продолжают лечение 222 090 пациентов, это максимум с начала июля.

Число вылечившихся россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки увеличилось на 3 181, до 982 324. В частности, за сутки выписали 913 пациентов в Москве, 204 — в Санкт-Петербурге, 190 — в Московской, 106 — в Свердловской, 87 — в Оренбургской области. Доля выздоровевших, по подсчетам ТАСС, вновь снизилась — с 80,6% до 80,1%. Это минимум с 19 августа.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 117 против 107 днем ранее, количество умерших достигло 21 475. В Москве зарегистрировали 27 летальных исходов, в Санкт-Петербурге — 14, в Ростовской области — 9, в Новосибирской области, Подмосковье и Дагестане — по 5. Еще в 30 регионах число умерших не превышало 4. По данным штаба, с начала эпидемии в стране умерли 1,75% инфицированных.

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