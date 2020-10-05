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12:23 (мск), источник: Интерфакс

Школы в Москве переведут на «удаленку»

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией школы переведут на дистанционное обучение, сообщили в Министерстве просвещения.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Reuters

В понедельник было принято такое решение по трем регионам, уточнил замминистра Виктор Басюк. По его словам, даты перехода на «удаленку» определит руководство этих регионов.

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«Прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация — это Москва», — сказал Басюк.

С 5 октября в столице решением мэра Сергея Собянина начались всеобщие школьные каникулы. Предполагалось, что они продлятся две недели. Их ввели из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Также с 5 октября городским организациям предписано перевести на дистанционную работу 30% персонала. При этом в мэрии рекомендовали компаниям отправить на «удаленку» до 50% сотрудников.

Собянин на прошлой неделе отмечал, что ситуация в городе с коронавирусом близка к критической и что если каникулы и частичный переход на «удаленку» не помогут, власти могут ввести более жесткие ограничения.

По данным оперативного штаба на утро понедельника, в Москве за сутки выявили 3 537 новых случаев заражения коронавирусом, в предыдущие сутки прирост составил 3327, за сутки до того — 2884. Заболеваемость в городе начала расти с середины сентября.

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12:29 (мск)© Ньюстюб
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