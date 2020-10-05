Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

Прямая трансляция объявления победителя велась на сайте Нобелевского комитета.
В прошлом году Нобелевскую премию по медицине британец сэр Питер Рэтклиф и американцы Уильям Келин-младший и Грегг Семенца. Они занимались исследованием того, как клетки реагируют и адаптируются к изменениям уровня кислорода в окружающей среде.
Объявлением лауреатов Нобелевской премии по медицине открылась Нобелевская неделя. Во вторник будут объявлены лауреаты премии по физике, в среду — по химии, в четверг — по литературе. В пятницу станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира. 12 октября определится лауреат премии в сфере экономики.
В связи с пандемией коронавируса традиционную декабрьскую церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов отменили впервые с 1944 года: тогда это было связано с продолжавшейся войной. Вместо очного мероприятия будет организована телевизионная трансляция с прямым включением из разных стран мира. В Норвегии решили все же провести церемонию вручения Нобелевской премии мира, но с меньшим числом участников.