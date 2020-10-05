@Lauratobin1 interesting clouds over #Swansea this evening... pic.twitter.com/8dGHACBWu9— Big Al (@ThisIsBigAl) October 4, 2020
14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Над Уэльсом появились небесные «волны»
Редкое небесное явление.
Над городом Суонси в Уэльсе появились облака странной формы, напоминающие волны. Очевидцы поделились фотографиями редкого явления в соцсетях.
Специалисты объясняют, что такие волны появляются между потоками воздуха с разной скоростью. Причудливое явление называют неустойчивостью
Анна Лысенко