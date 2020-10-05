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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Над Уэльсом появились небесные «волны»

Редкое небесное явление.

Над городом Суонси в Уэльсе появились облака странной формы, напоминающие волны. Очевидцы поделились фотографиями редкого явления в соцсетях.

Специалисты объясняют, что такие волны появляются между потоками воздуха с разной скоростью. Причудливое явление называют неустойчивостью Кельвина-Гельмгольца. Чаще всего мы видим ее не в небе, а в море, где на стыке воздуха и воды появляются волны.

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Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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