ВОЗ: 10% жителей Земли могли уже заразиться COVID-19

«Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом В этом отношении есть вариации по странам, в городах и сельской местности, и есть вариации по различным группам», — сказал журналистам господин Райан (цитата по ТАСС).
Представитель ВОЗ добавил, что остальные 90% населения имеют риск заразиться. «Это означает, что подавляющее большинство населения мира подвергается риску Мы знаем, что пандемия продолжит развиваться. Но мы также знаем, что на настоящий момент у нас есть рабочие инструменты для подавления передачи инфекции и спасения жизней», — уточнил он.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 35 млн заболевших. Число летальных случаев превысило 1 млн. За последние сутки зафиксировано более 173 тыс. новых случаев, днем ранее — более 319 тыс.
Власти некоторых стран на фоне нового роста числа заразившихся повторно вводят ограничительные меры. Первым полный карантин вернул Израиль. В Словении и Чехии введен режим ЧС. Испанские власти ограничили въезд и выезд в Мадрид. В Москве возвращена самоизоляция для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а компании обязали перевести на «удаленку» 30% сотрудников.