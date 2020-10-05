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16:00 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: 10% жителей Земли могли уже заразиться COVID-19

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире может составлять 10% от населения Земли, сообщил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Всего в мире живут более 7,8 млрд человек.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Reuters

«Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом В этом отношении есть вариации по странам, в городах и сельской местности, и есть вариации по различным группам», — сказал журналистам господин Райан (цитата по ТАСС).

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Представитель ВОЗ добавил, что остальные 90% населения имеют риск заразиться. «Это означает, что подавляющее большинство населения мира подвергается риску Мы знаем, что пандемия продолжит развиваться. Но мы также знаем, что на настоящий момент у нас есть рабочие инструменты для подавления передачи инфекции и спасения жизней», — уточнил он.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 35 млн заболевших. Число летальных случаев превысило 1 млн. За последние сутки зафиксировано более 173 тыс. новых случаев, днем ранее — более 319 тыс.

Власти некоторых стран на фоне нового роста числа заразившихся повторно вводят ограничительные меры. Первым полный карантин вернул Израиль. В Словении и Чехии введен режим ЧС. Испанские власти ограничили въезд и выезд в Мадрид. В Москве возвращена самоизоляция для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а компании обязали перевести на «удаленку» 30% сотрудников.

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