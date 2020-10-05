16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Белого львенка и маньчжурского тигренка впервые показали гостям зоопарка Китая
Необычная парочка друзей совершила свой первый «выход в свет».
В начале октября посетители Национального
Малыши родились в один день — 31 июля 2020 года и выросли вместе. За два месяца они стали неразлучными друзьями и все делают вместе, хотя по характеру они совершенно разные. Как рассказали представители зоопарка, белый львенок очень застенчив и пуглив, а тигренок, наоборот, веселый, игривый и очень любопытный.
Екатерина Гура