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16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Белого львенка и маньчжурского тигренка впервые показали гостям зоопарка Китая

Необычная парочка друзей совершила свой первый «выход в свет».

В начале октября посетители Национального сафари-парка Наньтун, в провинции Цзянсу, в восточном Китае, впервые смогли познакомиться с необычной парочкой малышей. Белый львенок и маньчжурский тигренок впервые вышли в открытый вольер.

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Малыши родились в один день — 31 июля 2020 года и выросли вместе. За два месяца они стали неразлучными друзьями и все делают вместе, хотя по характеру они совершенно разные. Как рассказали представители зоопарка, белый львенок очень застенчив и пуглив, а тигренок, наоборот, веселый, игривый и очень любопытный.

Екатерина Гура

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