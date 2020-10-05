Кадыров на раритетном автомобиле открыл в Грозном дорогу протяженностью 5,4 км

Торжественное мероприятие приручили ко Дню города, который ежегодно отмечается 5 октября.
«Мне очень понравилось, красиво и со всеми удобствами. Получилась широкая улица, сделанная с учетом всех современных требований. Настроение у нас хорошее, мы празднуем день рождения нашего любимого города Грозного», — поделился с журналистами Кадыров после проезда по новой дороге.
Дороги расширены до шести полос, что позволит повысить пропускную способность и безопасность дорожного движения. Кроме того, на протяжении всего участка проведена замена коммуникаций.
«Помимо того, что все это красиво и удобно сделано, это разгрузит центр Грозного. Очень хороший подарок на День города, который в том числе имеет значение для развития туризма. Туристы, которые приезжают в наш город, однозначно отмечают качество наших дорог, не во всех регионах такие дороги есть», — отметил мэр столицы Чечни Иса Хаджимурадов.
День города в Грозном традиционно отмечают масштабно, с народными гуляньями и концертами, но в этом году из-за пандемии власти региона решили ограничить количество мероприятий открытием социально важных объектов. Ранее в столице республики открыли два моста, поселок для переселения жителей аварийных домов и централизованную библиотеку.