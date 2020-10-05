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18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский рыбак поймал очень редкую белую акулу

Он сфотографировал ее и отпустил обратно в море.

50-летний Джейсон Гиллеспи из Хэмпшира рыбачил в начале октября со своими друзьями неподалеку от острова Уайт, когда он вытащил из воды необычную суповую акулу. Обычно Джейсон сразу же выпускает этих миниатюрных акул обратно в воду, но в этот раз он достал ее, чтобы сделать фото на память.

Дело в том, что пойманная метровая акула была абсолютно белой, что является очень редким явлением в дикой природе.

Джейсон отметил, что никогда в своей жизни не видел ничего подобного, а потому не мог упустить шанс сделать уникальное фото. Британец уточнил, что акула провела на лодке меньше минуты, прежде чем ее отправили обратно в море в целости и сохранности.

По словам рыбака, акула была похожа на альбиноса, но при этом цвет глаз у нее был не красный. Так что, скорее всего, белый цвет кожи появился из-за мутации под названием лейкизм, при котором наружный покров животных и птиц теряет свою пигментацию.

Екатерина Гура

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