20:42 (мск), источник: РБК
Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом
Кейли Макэнани уйдет на карантин и продолжит работать удаленно. По ее словам, у нее не наблюдалось никаких симптомов заболевания.
Официальный представитель Белого дома США Кейли Макэнани заразилась коронавирусом. Об этом говорится в ее официальном сообщении.
Положительный тест на COVID-19 Макэнани сдала утром в понедельник, до этого с четверга она ежедневно делала тесты и они были отрицательными.
Макэнани сообщает, что у нее не было никаких симптомов заболевания. Она уйдет на карантин и продолжит работать удаленно.
Она также отметила, что медслужба Белого дома не внесла никого из сотрудников СМИ в список лиц, близко контактировавших с ней. Макэнани подчеркнула, что не знала о том, что советница президента Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом до
О заболевании Хикс первым сообщил Bloomberg со ссылкой на источники 2 октября, примерно через два часа об этом написал Трамп. Президент сообщил, что самоизолировался.
Однако позже у него и его жены Мелании подтвердили коронавирус. Президенту сделали инъекцию из коктейля антител производства фирмы Regeneron, позже он отправился в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида. Он планировал провести там несколько дней и работать удаленно.
Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщал, что после постановки диагноза у Трампа поднялась температура и сильно упал уровень кислорода в крови.
Во время лечения Трамп ненадолго покидал госпиталь, чтобы поприветствовать своих сторонников. Президент проехал вдоль собравшихся в машине и поблагодарил их. Из автомобиля глава государства не выходил.
Кроме президента, в последние дни COVID-19 подтвердили также у его личного помощника Ника Луна и главы предвыборного штаба Уильяма Степина.