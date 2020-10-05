22:22 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД
Академик РАН раскритиковал версию «Гринпис» о причинах гибели животных на Камчатке
Специалист в области морского биологического разнообразия, академик и
«Вообще этот район Камчатки, ему принадлежат самые рекордные показатели по количеству токсина и диатомовых водорослей, это вот водоросли рода
Он уточнил, что проверить эту версию можно методами
Адрианов отметил, что эти токсины действуют, прежде всего, на теплокровных животных. «И в том случае, если там среди выбросов, — ну, а по крайней мере на картинках мы видели там лежит и тюлень и т.д., — если взять кусочки печени погибшего животного или кусочки мозга, мы также это все безусловно обнаружим. Что касается беспозвоночных животных, на них, конечно, эти токсины напрямую не действуют, однако во время массового развития микроводорослей резко снижается количество кислорода в слоях воды, и это уже в свою очередь может вызвать массовую гибель гидробионтов», — сказал академик.
«Мы подводными аппаратами такие картиночки снимали, например, в Японском море, вот фрагмент
«Поэтому мы готовы, сейчас вот задача, чтобы наши институты, которые согласились провести вот эти вот анализы, мы проведем их параллельно с Роспотребнадзором, ничего в этом страшного нет, это нормально, мы готовы эти анализы сделать. И я может быть там отдельно там с Владимиром Вячеславовичем Солодовым (губернатор Камчатского края — прим. ВЗГЛЯД), мы переговорим, может быть, понадобится помощь переправить пробу воды во Владивосток, там ждут ее в Тихоокеанском институте биоорганической химии, то есть мы безусловно готовы подключиться,
Он заявил также, что снимки «Гринпис», на которых якобы демонстрируется загрязнение воды в реке у берегов Камчатки, не являются показательными. По его словам, изменение цвета естественно для любой акватории при впадении в нее реки и по нему нельзя судить о наличии отравляющих веществ.
На этих фотографиях видно лишь то, что в море впадает река, и течение реки выносит в море осадочные породы, взвесь. Если вы посмотрите на тысячи других фотографий мест впадения тысячи других рек в море, то там будет такая же картинка, такие же разводья, ну может немного другой конфигурации.
Он добавил, что если посмотреть спутниковые снимки побережья Камчатки за прошедшие полгода, то окажется, что изображение не поменяется. «Поэтому пока коллеги трактуют, как мне кажется, бездоказательно. Можно ли по такой картинке судить, что выносятся
Он также сообщил, что Российская академия наук готова подключиться к установлению причин гибели морских животных. «У нас здесь в Москве два института — Институт органической химии имени Зеленского и Институт биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова ждут, собственно говоря, пробы, которые, как нам известно, прибыли вчера и в настоящее время они находятся в Роспотребнадзоре», — сказал Адрианов.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.
Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа, загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.
Газета ВЗГЛЯД писала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.