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08:31 (мск), источник: Известия

Онлайн как предчувствие: отправят ли школьников и студентов учиться дома

Вузы уже работают в частично удаленном формате, а в Госдуме уверены, что он неизбежен для всех.

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Источник: Известия

В понедельник, 5 октября, в СМИ появилась информация о переходе российских школьников на дистанционное обучение. Однако позже Минпросвещения ее опровергло. Согласно опросу, проведенному «Известиями», ни в одном из регионов страны пока не было дано указаний отправить учеников и учителей на удаленку. Тем не менее, в Госдуме считают, что введение этой меры неизбежно. По крайней мере, столичные школы после каникул «почти наверняка» перейдут в онлайн-формат, считает депутат профильного комитета нижней палаты парламента Олег Смолин.

Указаний нет

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5 октября школьники некоторых регионов, в число которых вошли Москва и Ульяновская область, отправились на двухнедельные каникулы. Утром того же дня в СМИ появились сообщения о переводе школ ряда субъектов на дистанционное обучение. .

— Информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности, — через несколько часов заявили в Министерстве просвещения. — Подчеркнем, что по информации регионов, в настоящее время занятия приостановлены лишь в 0,3% школ в рамках точечных мер, применяемых регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения.

Школьники Москвы, добавили в пресс-службе ведомства, находятся на плановых каникулах — решений по поводу формата их дальнейшего обучения не принималось.

— Переведут ли школы на дистанционку, никто не знает. Никакой информации по этому поводу нет, — подтвердила «Известиям» депутат Мосгордумы, директор школы № 2098 Надежда Перфилова.

То же самое «Известиям» сообщила еще один депутат Мосгордумы — руководитель школы № 1409 Ирина Ильичева.

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Более того, как выяснилось, даже на каникулы ушли не все общеобразовательные учебные заведения города. Например, две частные школы, с представителями которых связались «Известия», продолжают заниматься по своим графикам. В обычном режиме работает «Солнечный ветер», сообщил директор учебного заведения Алексей Довыденко. Не прерывается образовательный процесс и в школе-экстернате при ЕГЭ-центре на Тургеневской.

При этом в обеих школах подчеркнули, что речи о полной удаленке пока не идет.

— Мы находимся на территории Москвы, но в федеральном подчинении, а не столичного департамента образования. Поэтому указ мэра о каникулах для нас является рекомендательным. С сегодняшнего дня мы ушли на неделю на каникулы, следующая неделя пройдет в режиме дистанционного обучения, а дальше будем смотреть по ситуации, — рассказала директор лицея РАНХиГС Жанна Подковыркина.

Не собираются переходить на дистанционное обучение и регионы. По словам директора департамента образования Ярославской области Ирины Лободы, школы работают в штатном режиме.

Эпидемическая ситуация в Воронежской области позволяет продолжать обучение в привычном формате, отметил в беседе с «Известиями» и глава местного департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов.

Представитель Союза отцов в Архангельской области Сергей Шувалов также заявил, что дети посещают уроки в стенах учебных заведений по расписанию.

— Детей по возможности нужно оставлять на очном формате: во-первых, когда они в классе друг с другом, они социализируются, во-вторых, восприятие информации в электронном формате ощутимо отличается, — считает он.

«Известия» также опросили учителей из Саратова, Казани и Санкт-Петербурга. Никто из них не подтвердил полного перехода на дистанс.
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«Он» и «офф»

Не собираются переходить на полное дистанционное обучение и вузы.

— Как и рекомендовано властями Москвы, 30% студенческого и преподавательского состава, а также аппарата вуза переведены на удаленную форму работы, — сообщил ректор РГГУ Александр Безбородов. — Занятия проходят по видео-конференц-связи.

Кроме того, добавил он, в университете работают порядка 200 сотрудников 65 лет и старше. Они также отправлены на удаленку.

Сейчас никаких данных о том, что режим будет ужесточаться, у нас нет. Но мы видим, что большинство студентов хотели бы обучаться офлайн. На дистанционное обучение мы перевели старшие курсы, где нагрузка минимизирована. А также учащихся очно-заочной и заочной формы обучения.
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Определенные сложности возникают с общими лекционными занятиями, где число слушателей может достигать 150 человек. В этом случае в РГГУ их рассаживают по разным аудиториям, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Преподаватель читает лекцию в одном помещении, а для учащихся в других идет онлайн-трансляция.

На дистанционном обучении находятся и 30% штата РГСУ, сказала в беседе с «Известиями» его ректор Наталья Починок.

— Кроме того, у нас уже многие ребята из регионов с 1 сентября занимаются на расстоянии — из дома. В Москве находятся и обучаются очно около 700 студентов, — сказала она, подтвердив, что от столичных властей или профильного министерства никаких указаний по поводу полного перехода на удаленку не поступало.

Детские сады, согласно опросу «Известий», тоже работают в обычном режиме. Об этом сообщили воспитатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Подмосковья.

Неизбежность

Несмотря на то, что указаний по переводу учебных заведений в режим дистанционной работы нет, в Госдуме считают, что он неизбежен — по крайней мере, в Москве.

Это придется делать почти наверняка. В столице число тех, кто заразился, так резко возросло, и понятно, что, скорее всего, дистанционного образования не избежать.

В других регионах нужно ориентироваться на эпидемическую ситуацию, — заявил в разговоре с «Известиями» первый зампредседателя комитета по образованию и науке Олег Смолин.

При этом, по мнению парламентария, дистанционное образование сильно уступает очному. Даже при наличии хорошей техники, быстрого широкополосного интернета, а также при условии мотивированности ученика и готовности педагога к онлайну такой формат оставляет много пробелов.

— Но я также убежден, что дистанционное образование всё же лучше, чем никакого, — подчеркнул депутат.

Вузы уже частично работают в дистанционном формате и легче переносят удаленку — студенты более самостоятельны, чем школьники, добавил Олег Смолин. В случае же с детскими садами полный перевод на дистанс он считает невозможным из-за того, что не все родители могут сидеть дома с детьми, а дошколята еще слишком малы, чтобы оставаться одни.

В Министерстве образования на запрос «Известий» о дальнейшей форме работы вузов не ответили.

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