05:50 (мск), источник: Life.ru
«Цвет воды отличается, местами пена». Учёные обнаружили «странности» в реке на Камчатке
Пробы из водной артерии были направлены на независимую экспертизу.
Специалисты обнаружили «странности» в реке Налычева, которая впадает в Авачинский залив на Камчатке, где произошло загрязнение. Об этом сообщил врио руководителя Всероссийского
— На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально… есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения
Варкентин отметил, что учёные взяли пробы воды и грунта в реке, они будут направлены в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивостоке для независимой экспертизы, результаты которой передадут в Следственный комитет.
После дополнительных исследований станет ясно, была ли это техногенная катастрофа или природное явление. Пока делать выводы преждевременно, результаты нуждаются в тщательной проверке, заключил специалист.
Напомним, в результате загрязнения Авачинского залива погибло множество морских животных: рыбы, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.