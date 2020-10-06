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05:50 (мск), источник: Life.ru

«Цвет воды отличается, местами пена». Учёные обнаружили «странности» в реке на Камчатке

Пробы из водной артерии были направлены на независимую экспертизу.

Специалисты обнаружили «странности» в реке Налычева, которая впадает в Авачинский залив на Камчатке, где произошло загрязнение. Об этом сообщил врио руководителя Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александр Варкентин.

— На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально… есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения жёлто-коричневого, зелёного цвета, плотные, по берегам местами пена, — цитирует его слова РИА «Новости».

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Варкентин отметил, что учёные взяли пробы воды и грунта в реке, они будут направлены в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивостоке для независимой экспертизы, результаты которой передадут в Следственный комитет.

После дополнительных исследований станет ясно, была ли это техногенная катастрофа или природное явление. Пока делать выводы преждевременно, результаты нуждаются в тщательной проверке, заключил специалист.

Напомним, в результате загрязнения Авачинского залива погибло множество морских животных: рыбы, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.

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