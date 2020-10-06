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09:54 (мск), источник: РБК

Ректор МГИМО Торкунов уйдет в отставку

Анатолий Торкунов уйдет с поста ректора МГИМО, рассказал РБК источник, близкий к МИД России, и подтвердил федеральный чиновник.

Источник: РИА "Новости"

О том, что возможен уход Торкунова с должности ректора, которую он занимает почти 30 лет, слышали еще два собеседника, близких к МГИМО. 26 августа Анатолию Торкунову исполнилось 70 лет — это предельный возраст пребывания в должности ректора.

До весны этого года ректоры вузов могли занимать свои посты до 65 лет, но учредитель вуза имел право продлить срок пребывания руководителя в должности еще на пять лет. В мае был принят закон, согласно которому предельный возраст ректоров муниципальных и государственных вузов повышался до 70 лет. При этом время пребывания во главе вуза ограничивалось тремя сроками.

В опубликованной на сайте Кремля справке Государственно-правового управления президента говорилось, что «в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами», срок пребывания в должности руководителей вузов и глав государственных или муниципальных научных организаций может быть продлен.

Такими «отдельными случаями» ранее стали ректоры МГУ и СПбГУ — Виктор Садовничий и Николай Кропачев.

В декабре 2019 года, когда истекал последний срок полномочий 80-летнего Садовничего, президент Владимир Путин подписал закон, снимающий ограничения на пребывание ректоров МГУ и СПбГУ в должности. После этого он продлил полномочия Садовничего и Кропачева еще на пять лет.

Вносить поправки в законодательство, чтобы продлить полномочия Торкунова, не планируется, говорит федеральный чиновник. По достижении 70-летнего возраста ректор вуза может работать в качестве исполняющего обязанности. Ограничений по времени в данном случае нет, но очевидно, что долго занимать свой пост в статусе «и.о.» ни один ректор не будет, добавляет собеседник РБК.

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«Ректор продолжает исполнять обязанности на основании приказа министра иностранных дел», — сказал РБК проректор МГИМО Артем Мальгин. Речь идет о приказе, подписанном Сергеем Лавровым 27 августа 2020 года, уточнили РБК в МИД России. О сроке, на который назначен Торкунов, в МИДе не сообщили.

После отставки Торкунов вряд ли покинет МГИМО, он может занять почетную должность президента вуза, поясняет федеральный чиновник. Концепция, при которой заслуженный руководитель занимает «почетную должность», может предполагать, что он займется «идеологической работой», а новый ректор будет осуществлять исполнительные и административные функции. «В таких случаях нужен переходный период, поскольку вуз ассоциируется с определенным человеком», — сказал собеседник РБК. В уставе МГИМО оговорена возможность введения должности президента: она может появиться по рекомендации наблюдательного совета с согласия учредителя и на основании решения ученого совета.

Анатолий Торкунов впервые был избран ректором МГИМО в 1992 году, с тех пор пять раз переизбирался. Он выпускник этого вуза, кореевед по специальности, учился на одном курсе с нынешним министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Несколько раз был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

В августе этого года Путин подписал указ о награждении Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени — «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу». По словам Лаврова, Торкунов является отцом-основателем нынешней модели университета. В числе его достижений министр называл основание эндаумент-фонда (фонд развития МГИМО), налаживание взаимодействия с бизнес-сообществом, приобретение статуса автономной образовательной организации, создание двух филиалов — Одинцовского в 2015 году и Ташкентского в 2019 году, новых факультетов и институтов, введение совместных образовательных программ с ведущими зарубежными вузами.

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