Стало известно самое удобное для путешествий гражданство

Таким образом, Новая Зеландия опередила Германию, Ирландию, Австрию, Швейцарию, Люксембург, Японию, Южную Корею и Австралию, граждане которых могут въезжать без специальных документов и ограничений в 128 стран.
Выяснилось, что новозеландский паспорт укрепил свои позиции после того, как власти достигли соглашения с Австралией, которая разрешила жителям соседнего государства пересекать границу без обязательного прохождения карантина.
Уточняется, что во время первой волны COVID-19 жители страны могли посещать лишь 80 государств. Представитель компании Passport Index Грант Богосян (Hrant Boghossian) считает, что позиция Новой Зеландии является свидетельством того, что правительство отлично справилось с пандемией.
В июле граждане Японии были названы обладателями самого удобного гражданства для путешествий во время пандемии коронавируса. Жители этой страны по-прежнему могут отправиться без виз в 191 страну мира, даже несмотря на пандемию, поскольку японцам разрешено въезжать в Евросоюз с 1 июля.