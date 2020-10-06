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09:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно самое удобное для путешествий гражданство

Самым удобным для путешествий гражданством оказалось новозеландское — его обладатели могут беспрепятственно посещать 129 стран мира во время пандемии коронавируса. Об сообщается на сайте аналитической компании Passport Index.

Источник: AP 2020

Таким образом, Новая Зеландия опередила Германию, Ирландию, Австрию, Швейцарию, Люксембург, Японию, Южную Корею и Австралию, граждане которых могут въезжать без специальных документов и ограничений в 128 стран.

Выяснилось, что новозеландский паспорт укрепил свои позиции после того, как власти достигли соглашения с Австралией, которая разрешила жителям соседнего государства пересекать границу без обязательного прохождения карантина.

Уточняется, что во время первой волны COVID-19 жители страны могли посещать лишь 80 государств. Представитель компании Passport Index Грант Богосян (Hrant Boghossian) считает, что позиция Новой Зеландии является свидетельством того, что правительство отлично справилось с пандемией.

В июле граждане Японии были названы обладателями самого удобного гражданства для путешествий во время пандемии коронавируса. Жители этой страны по-прежнему могут отправиться без виз в 191 страну мира, даже несмотря на пандемию, поскольку японцам разрешено въезжать в Евросоюз с 1 июля.

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