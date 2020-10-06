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15:02 (мск), источник: Российская газета

Путин поручил предусмотреть меры поддержки занятия спортом в пандемию

Пандемия серьезно сказалась на сфере спорта и на будущее надо сделать так, чтобы спортсмены могли продолжать тренировки в случае форс-мажора. Об этом заявил президент на заседании совета по физкультуре и спорту.

Источник: РИА "Новости"

«Сложные события этого года серьезно затронули сферу спорта. Из-за эпидемии и в России, да и по всему миру отменены тысячи спортивных мероприятий и сама Олимпиада», — заметил Владимир Путин.

«Последствия вынужденных ограничений для спортзалов, клубов прочувствовали и граждане, и профессиональные атлеты, и организации спорта, и бизнес, который в этой сфере работает», — сказал он.

В новой стратегии, рассчитанной до 2030 года, надо предусмотреть меры, которые в случае таких форс-мажорных обстоятельств помогут людям сохранить активность, поддержат стадионы, спортклубы, секции, не допустят сбоя тренировок сборных, указал глава государства.

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