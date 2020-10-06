15:02 (мск), источник: Российская газета
Путин поручил предусмотреть меры поддержки занятия спортом в пандемию
Пандемия серьезно сказалась на сфере спорта и на будущее надо сделать так, чтобы спортсмены могли продолжать тренировки в случае
«Сложные события этого года серьезно затронули сферу спорта.
«Последствия вынужденных ограничений для спортзалов, клубов прочувствовали и граждане, и профессиональные атлеты, и организации спорта, и бизнес, который в этой сфере работает», — сказал он.
В новой стратегии, рассчитанной до 2030 года, надо предусмотреть меры, которые в случае таких