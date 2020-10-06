Льготный и бесплатный проезд для школьников и людей старше 65 лет будет приостановлен

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В столице будет приостановлен льготный и бесплатный проезд на общественном транспорте для школьников, москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
«Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Многие москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают вынужденные ограничительные меры. Но к сожалению, далеко не все», — написал Мэр Москвы.
Чтобы сократить количество перемещений по городу, с 9 октября и до окончания каникул, 18 октября, будет приостановлен льготный проезд школьников в общественном транспорте. Также будет временно заблокировано транспортное приложение социальной карты школьников. Уплаченные за проезд деньги будут перенесены на более поздний срок. Сейчас школьники находятся на осенних каникулах. В этом году их продлили до двух недель, чтобы снизить количество контактов и скорость распространения коронавирусной инфекции.
Также приостановят бесплатный проезд до 28 октября для москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома.
Как написал Сергей Собянин, более 25 процентов новых заболевших — люди старше 65 лет. Только 10−15 процентов из них заражаются от членов семьи. Большинство заболевают после контактов на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах.
Больничные листы для работающих москвичей старше 65 лет оформляются автоматически. Люди с хроническими заболеваниями могут оставить заявку на оформление больничного на сайте городского Департамента здравоохранения или по телефону: + 7 (495) 870−45−09. По этому же номеру можно обратиться за помощью, если необходима доставка продуктов, лекарств или дров на дачные участки.
Кроме того, вскоре прекратят работать обычные кассы культурно-досуговых учреждений, подведомственных Правительству Москвы. Купить билеты в театр, на концерт или в музей можно будет только онлайн.
«Это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки. Тем самым мы сможем избежать нарушений санитарного режима и, как следствие, вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры», — уточнил Мэр Москвы.
Следующая мера касается работодателей столицы. Все предприятия и организации обязаны еженедельно информировать Правительство Москвы о принятых мерах. Форма уведомления опубликована на mos.ru. Если данные не будут предоставлены или отправлены неполные сведения, то организации грозит штраф или приостановка деятельности (в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
«Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима — все это может приостановить нарастающую волну эпидемии. Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни», — добавил Мэр Москвы.
В общественных местах необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно в спецпроекте mos.ru.
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