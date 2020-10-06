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13:14 (мск), источник: ТАСС Наука

Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр

Награду получили Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез.

Источник: The Nobel Prize

Нобелевскими лауреатами по физике 2020 года стали Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез.

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Премию присудили за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности, а также за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути, рассказал официальный представитель Нобелевского комитета. Трансляцию церемонии идет на Youtube-канале Нобелевского фонда.

В 2020 году церемонии вручения премии не будет: медали и дипломы лауреатам передадут либо сотрудники посольств Швеции в разных странах, либо обладатели премий прошлых лет. Кроме этого лауреатам выплатят сумму в 10 млн крон (около 87,7 млн рублей).

В прошлом году премию получили канадский космолог Джеймс Пиблз — «за теоретические открытия в физической космологии», а также астрофизик Мишель Майор и астроном Дидье Кело — «за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды».

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