13:14 (мск), источник: ТАСС Наука
Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр
Награду получили Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез.
Нобелевскими лауреатами по физике 2020 года стали Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез.
Премию присудили за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности, а также за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути, рассказал официальный представитель Нобелевского комитета. Трансляцию церемонии идет на
В 2020 году церемонии вручения премии не будет: медали и дипломы лауреатам передадут либо сотрудники посольств Швеции в разных странах, либо обладатели премий прошлых лет. Кроме этого лауреатам выплатят сумму в 10 млн крон (около 87,7 млн рублей).
В прошлом году премию получили канадский космолог Джеймс Пиблз — «за теоретические открытия в физической космологии», а также астрофизик Мишель Майор и астроном Дидье Кело — «за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды».