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14:25 (мск), источник: Питомцы Mail.ru

Ученые: собаки понимают, когда им говорят о любви

По словам исследователей, сердца собак начинают биться чаще после признаний их владельцев в чувствах.

Источник: AP 2020

Эксперты из британской компании Canine Cottages провели исследование, чтобы лучше понять поведение собак. Так, специалисты пообщались с кинологами, а также провели несколько экспериментов.

В рамках исследования специалисты измеряли пульс у питомцев в то время, когда их хозяева говорили им, что любят их.

Выяснилось, что в эти моменты пульс у четвероногих подскакивал на 46%, а когда хозяин обнимал собаку —‌ снижался почти на 23%. При виде друг друга сердцебиение питомцев и их владельцев увеличивалось на 10%.

Кроме того, компания представила «расшифровку» собачьих жестов «любви к хозяину» у себя на сайте. Специалисты рассказывают, что одним из верных признаков проявления ласки к хозяину — облизывание: если хозяин не может отбиться от собаки, значит она очень его любит. Так же расшифровывается привычка собаки сворачиваться рядом с хозяином калачиком.

Все питомцы проявляют любовь и заботу по-разному, однако ученые постоянно изучают поведение питомцев и их влияние на человека. Например, научно доказано, что детство с собакой на четверть снижает риск развития шизофрении у взрослых, а также что собаки способны узнать, как вам плохо, и попытаться вам помочь. Читайте больше об эмоциях и чувствах животных в наших статьях.

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