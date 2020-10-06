14:25 (мск), источник: Питомцы Mail.ru
Ученые: собаки понимают, когда им говорят о любви
По словам исследователей, сердца собак начинают биться чаще после признаний их владельцев в чувствах.
Эксперты из британской компании Canine Cottages провели исследование, чтобы лучше понять поведение собак. Так, специалисты пообщались с кинологами, а также провели несколько экспериментов.
Выяснилось, что в эти моменты пульс у четвероногих подскакивал на 46%, а когда хозяин обнимал собаку — снижался почти на 23%. При виде друг друга сердцебиение питомцев и их владельцев увеличивалось на 10%.
Кроме того, компания представила «расшифровку» собачьих жестов «любви к хозяину» у себя на сайте. Специалисты рассказывают, что одним из верных признаков проявления ласки к хозяину — облизывание: если хозяин не может отбиться от собаки, значит она очень его любит. Так же расшифровывается привычка собаки сворачиваться рядом с хозяином калачиком.
Все питомцы проявляют любовь и заботу