Мишустин сообщил, что хотел бы сам поучиться у победительницы финала «Лидеров России»

17:18 (мск), источник: ТАСС
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/.
Глава кабинета министров встретился с Некрасовой во вторник в Доме правительства, поздравил ее с прошедшим Днем учителя, а также с победой в суперфинале конкурса. «Я знаю не понаслышке об этом конкурсе, принимал участие в роли наставника. Надеюсь, что мы с вами поработаем, я также буду учиться у вас тому, что вы умеете лучше», — обратился Мишустин к Некрасовой. Она поблагодарила Мишустина за то, что он стал ее наставником.
Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе главы государства. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации и продвижению общественных инициатив.