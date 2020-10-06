Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
13Зеленая охота: тайваньские биологи спасают уникальную флору острова
13РЖД показали концепт нового плацкартного вагона
17:18 (мск), источник: ТАСС

Мишустин сообщил, что хотел бы сам поучиться у победительницы финала «Лидеров России»

Премьер-министр отметил, что ему интересно узнать мнение Людмилы Некрасовой о том, какие шаги необходимо делать для совершенствования системы просвещения в России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин признался, что сам хотел бы поучиться у победительницы суперфинала конкурса «Лидеры России» директора новосибирского Экономического лицея Людмилы Некрасовой.

Глава кабинета министров встретился с Некрасовой во вторник в Доме правительства, поздравил ее с прошедшим Днем учителя, а также с победой в суперфинале конкурса. «Я знаю не понаслышке об этом конкурсе, принимал участие в роли наставника. Надеюсь, что мы с вами поработаем, я также буду учиться у вас тому, что вы умеете лучше», — обратился Мишустин к Некрасовой. Она поблагодарила Мишустина за то, что он стал ее наставником.

Премьер-министр отметил, что ему интересно узнать мнение директора лицея о том, «какие шаги необходимо делать для совершенствования системы просвещения в РФ», о национальном проекте «Образование». Председатель правительства выразил уверенность, что знания и компетенции Некрасовой как директора лицея «не просто пригодятся, а будут крайне востребованы в системе просвещения» России. Мишустин предложил Некрасовой подробнее обсудить эту тему.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе главы государства. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации и продвижению общественных инициатив.

Финалистов конкурса «Лидеры России» обучат эффективному управлению
Во время загрузки произошла ошибка.
17:26 (мск)© Ньюстюб
 Пригнали тракторы, стали заборы сносить, подумали: что бабка старая может сделать?! Она вышла с ружьем
Это портреты девушек-одиночек, которые тем или иным образом не вписываются в общепринятые рамки поведения
МВФ: пандемия приведет к ухудшению жизни почти во всех странах
Нарышкин заявил о переброске тысяч боевиков в Нагорный Карабах
В Киргизии после протестов приостановили все финансовые операции
Путин раскритиковал членов кабмина за неисполнение поручения
Нейросеть показала, как играли в снежки в 1896 году (видео)
Льготный проезд для школьников и пенсионеров отменили в Москве
Тасманские дьяволы вернулись в Австралию спустя 3 тысячи лет
Авто
Новый Kia Sorento – объявлены цены и дата начала продаж В базовой комплектации кроссовер обойдется в 2 149 900 рублей
Кино
Светлана Ходченкова снялась в откровенной комедии: первые кадры К выходу в прокат готовится картина «Любовь без размера»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Жена Виторгана опубликовала трогательное фото с мужем и дочками В сети обсуждают новый семейный снимок артистов
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь