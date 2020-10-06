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18:28 (мск)

Как пройдет Международный фестиваль рекламы Red Apple в этом году

Оргкомитет фестиваля рассказал о новых дедлайнах, форматах и других изменениях в проекте.

В России в тридцатый раз состоится крупнейший международный фестиваль рекламы Red Apple. Юбилейный фестиваль будет адаптирован к реалиям 2020 года: дедлайн подачи работ будет продлен до 4 ноября, голосования пройдут в онлайн-режиме, а из структуры мероприятия будет временно исключена образовательная программа.

Ранее фестиваль традиционно состоял из профессионального конкурса и образовательной программы. В этом году от образовательного блока отказались по объективным причинам.

Дело в том, что его основу последние годы формировали иностранные спикеры, а сегодня — собрать их на одной площадке в офлайне не представляется возможным. Тем не менее, фестиваль отмечает свой юбилей, и чтобы удержать планку, заданную в предыдущие годы, мы сосредоточим все свои усилия на конкурсном направлении.
Валентин Смоляков
Глава оргкомитета Red Apple, исполнительный директор АКАР

Имена победителей и призеров назовут на вечеринке Red Apple, которая пройдет 10 декабря и объединит всех причастных к фестивалю людей. Определят обладателей наград лидеры креативной индустрии, победители международных фестивалей и конкурсов.

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