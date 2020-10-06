21:56 (мск), источник: Daily Storm
Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей
Учредителем выступит Министерство просвещения РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей. Он станет общероссийской
«В целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию, постановляю: считать целесообразным создание Общероссийской
Отмечается, что руководить советом Фонда защиты детей будет председатель организации, избираемый на пятилетний срок. Высшим органом управления станет съезд, который будет созываться по решению совета.
Минпросвет будет принимать участие в подготовке всех уставных документов фонда, где будут изложены и конкретизированы области работы фонда. Это такая область, где усилий мало не бывает.
Директор детского благотворительного фонда «Плюс Помощь Детям» Мария Климашкина в беседе с Daily Storm подчеркнула, что создание нового фонда стало ответом на многочисленные запросы со стороны общества для большей и лучшей защиты прав детей. При этом собеседница отметила, что в отношении благотворительности более ценным было бы поощрение частных фондов и создание новых учреждений на уровне муниципалитетов.
«Раз президент решил создать еще одну структуру, еще один новый институт, чтобы поддерживать и защищать детство, то это говорит о том, что в обществе созрел запрос, чтобы права детей защищались лучше и больше. Государство хочет дать свой ответ на этот запрос, но как новый законопроект будет реализован в жизни —- это большой вопрос. Ибо воплощение в жизнь всегда отличается от того, как это спроектировано на бумаге», — заявила Мария Климашкина в разговоре с Daily Storm.
«Создание Фонда защиты детей — это еще одна государственная структура, которая будет отвечать за то, что осуществляется в сфере детства. Мне, как стороннику развития гражданского общества, было бы ценно видеть частные инициативы и прежде всего те, которые создаются на уровне муниципалитетов. Чтобы эти практики поощрялись государством на уровне местных сообществ, чтобы защищались права и интересы детей», — добавила директор фонда «Плюс Помощь Детям».
Это один из шагов на пути того, чтобы правами детей занимались более серьезно.
Правительство РФ в начале сентября дополнительно выделило региональным бюджетам 34,3 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Необходимость дополнительного финансирования детских пособий в правительстве объяснили ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату.
«Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или в органы соцзащиты», — говорится в сообщении правительства.
Указ о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей от трех до семи лет, с 1 января 2020 года президент России Владимир Путин подписал в конце марта. Выплаты семьям с низкими доходами начались с 1 июня.
Виктория Розова