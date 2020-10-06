Путин сообщил о скором появлении третьей российской COVID-вакцины

«Уверен, что скоро будет и третья российская вакцина», — сказал Путин на встрече с руководителями думских партий во вторник. Он подчеркнул, что «и первая, и вторая вакцины — высочайшего мирового класса».
Глава государства напомнил, что вакцина Института им. Гамалеи проходит третью фазу проверки и уже поступает в гражданский оборот. «В течение ближайших нескольких дней, надеюсь, будет зарегистрирована и вторая вакцина новосибирского института «Вектор», — сказал президент.
Как заявил Путин, «главное сейчас — наладить промышленное производство». «То, что мы сотрудничаем с другими странами, не мешает нам развивать этот процесс внутри страны. Это точечная работа, направленная на то, чтобы расширять возможности нашей фармацевтической промышленности. Совместная работа в такой важнейшей сфере никогда никому не мешала, идет только на пользу, в том числе и нашим гражданам», — подчеркнул президент.
Он также сообщил, что