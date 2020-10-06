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19:55 (мск), источник: Интерфакс

Путин сообщил о скором появлении третьей российской COVID-вакцины

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Третья российская вакцина от коронавируса будет скоро произведена, сообщил президент РФ Владимир Путин.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Уверен, что скоро будет и третья российская вакцина», — сказал Путин на встрече с руководителями думских партий во вторник. Он подчеркнул, что «и первая, и вторая вакцины — высочайшего мирового класса».

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Глава государства напомнил, что вакцина Института им. Гамалеи проходит третью фазу проверки и уже поступает в гражданский оборот. «В течение ближайших нескольких дней, надеюсь, будет зарегистрирована и вторая вакцина новосибирского института «Вектор», — сказал президент.

Как заявил Путин, «главное сейчас — наладить промышленное производство». «То, что мы сотрудничаем с другими странами, не мешает нам развивать этот процесс внутри страны. Это точечная работа, направленная на то, чтобы расширять возможности нашей фармацевтической промышленности. Совместная работа в такой важнейшей сфере никогда никому не мешала, идет только на пользу, в том числе и нашим гражданам», — подчеркнул президент.

Он также сообщил, что вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова сделали прививки от коронавируса. Президент заметил, что члены правительства не отстают от лидеров фракций. «Тем более, что это люди, которые отвечают за этот вид деятельности, за эту работу. Они сделали и, слава богу, все в порядке у них со здоровьем. И последствий никаких нет, и температура у них не поднималась, как они мне сказали. Так что, это правильная вещь», — добавил глава государства.

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