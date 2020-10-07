Ученые из США обнаружили неожиданное полезное свойство COVID-19

Учtные из США выявили неожиданное полезное свойство коронавируса. Согласно данным специалистов, которые были опубликованы в журнале Pain, SARS-CoV-2 обладает способностью заглушать боль.
По мнению исследователей, эффект анестезии достигается благодаря соединению
По результатам исследования отмечается, что нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения, происходит с участием нейропилина-1 и
Таким образом, специалисты выявили возможную причину бессимптомного течения заболевания коронавирусом, при котором пациент почти не замечает ухудшения самочувствия. Американские ученые планируют более детально изучить свойства нейропилина-1, так как они могут оказаться полезными для
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