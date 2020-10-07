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01:47 (мск), источник: Life.ru

Ученые из США обнаружили неожиданное полезное свойство COVID-19

В будущем данное исследование может оказаться полезным для врачей-анестезиологов.

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Учtные из США выявили неожиданное полезное свойство коронавируса. Согласно данным специалистов, которые были опубликованы в журнале Pain, SARS-CoV-2 обладает способностью заглушать боль.

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По мнению исследователей, эффект анестезии достигается благодаря соединению S-белка, обеспечивающего проникновение COVID-19 в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами.

По результатам исследования отмечается, что нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения, происходит с участием нейропилина-1 и VEGF-A — другого белка, являющегося фактором роста эндотелия сосудов.

Таким образом, специалисты выявили возможную причину бессимптомного течения заболевания коронавирусом, при котором пациент почти не замечает ухудшения самочувствия. Американские ученые планируют более детально изучить свойства нейропилина-1, так как они могут оказаться полезными для врачей-анестезиологов.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев выразил мнение, что COVID-19 останется на планете навсегда, однако со временем его заразность и опасность для окружающих значительно снизится.

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