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01:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Гейтс оценил перспективы российской вакцины от коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс оценил перспективы российской и китайской вакцин от коронавируса. Об этом он порассуждал на онлайн-семинаре, организованном газетой The Wall Street Journal.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Reuters

По его словам, подходы Москвы и Пекина к созданию вакцины от COVID-19 в полной мере оправданы с научной точки зрения. Однако западные компании проводят больше испытаний препаратов, в связи с чем они могут оказаться востребованнее на международном рынке.

Если они будут успешны и будут предложены по низкой цене, маловероятно, что много российской или китайской вакцины поступит за пределы этих стран.
Билл Гейтс
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Гейтс добавил, что его фонд поддерживает контакты с Москвой и Пекином и проводит консультации со многими фармацевтическими компаниями, которые участвуют в разработке вакцины. «На самом деле есть некое сходство [российской и китайской вакцин] с тем, что делают западные компании. Но западные компании впереди в проведении третьих фаз испытаний», — отметил он.

Ранее Гейтс спрогнозировал, что пандемия коронавируса закончится в лучшем случае в 2022 году. По оценке Гейтса, уровень вакцинации в мире во время пандемии снизился на 14 процентов и уничтожил прогресс, который достигался предыдущие 20 лет.

Первую вакцину от коронавируса в России разработал центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
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