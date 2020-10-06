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23:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Перечислены главные ошибки заразившихся коронавирусом россиян

Вторая волна коронавируса, начавшаяся в России, объясняется окончанием периода отпусков, возобновлением учебного года в школах и характерным для осеннего времени подъемом заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказали опрошенные эксперты.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Reuters

Так, одной из основных ошибок россиян, заболевших COVID-19, стало пренебрежение масками, заявил вирусолог и профессор Виктор Зуев. По его словам, безответственное отношение вносит весьма солидный вклад в увеличение показателей заражений. Эксперт напомнил, что четверть положительных тестов приходится на бессимптомных больных.

Другой фактор — нежелание заболевших граждан обращаться к врачам.
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«Все расслабились, вернулись из различных мест пребывания в России, каждый таскал свои вирусы. Думали, что сами оклемаются, и поздно обратились к врачам — и уже выявляются такие случаи тяжелые», — добавил иммунолог, заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин сообщил, что большинство инфицированных коронавирусом горожан заражаются в общественных местах — на работе, в транспорте и магазинах. Более 25 процентов новых заболевших — люди старше 65 лет. Однако только 10−15 процентов из них заражаются коронавирусом от членов семьи.

За последние сутки в России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса: COVID-19 выявили у 11 615 человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 237 504 случая коронавируса, из них 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
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