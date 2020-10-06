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23:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

В США умер легендарный рок-гитарист Эдди Ван Хален

Один из основателей популярной в 80-е годы хард-рок группы Van Halen, Эдди ван Хален, скончался после долгой борьбы с раком горла в возрасте 65 лет. О смерти музыканта сообщил его сын.

Источник: BBC News Русская служба

«Мне не верится, что приходится это писать, но мой отец, Эдвард Людовик ван Хален, проиграл свою долгую и тяжелую битву с раком горла. Это произошло сегодня утром», — написал в «Твиттере» сын музыканта Вольф.

«Мое сердце разбито, и я не думаю, что смогу полностью восстановиться от этой потери. Я очень люблю тебя, папа», — написал он.

Дэвид Ли Рот (слева) и Эдди Ван Хален выступают во время американского фестиваля в Деворе, штат Калифорния, 29 мая 1983 года | Источник: AP 2020

Группа Van Halen начала играть под этом названием в 1974 году. В 1980-е Van Halen были пионерами тяжелого рока, их шоу как правило сопровождались яркими светошумовыми представлениями, а сами музыканты, выходили на сцену в яркой одежде и с начесами — это течение стало известно как глэм-рок.

Умер гитарист Эдди Ван Хален
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На счету Van Halen несколько премий «Грэмми». Группа до сих пор не прекратила существование.

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