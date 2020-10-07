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00:03 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве впервые с 19 июня умерли более 40 человек с коронавирусом

В Москве умер еще 41 человек с коронавирусом COVID-19, сообщил оперативный штаб по по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в столице. Это самый высокий показатель смертности с 19 июня, тогда умерли 48 человек. Накануне умер 31 заболевший. Общее число умерших с начала пандемии достигло 5442.

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Источник: Reuters

По данным на утро 6 октября, в Москве выявили более 311 тыс. случаев заражения коронавирусом, вылечилось почти 255 тыс. человек. В России число новых заболевших превысило 11 тыс. человек, общее число заражений достигло 1,22 млн.

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Как заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, Москва вышла к пиковым значением весны в части прироста новых заболевших коронавирусом. За сегодня в столице установлено два негативных рекорда — выявлены 4 тыс. новых заболевших COVID-19 и госпитализированы свыше 1 тыс. человек. Главной причиной роста числа случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Москве является несоблюдение жителями столицы санитарных мер, считает Ракова.

Ранее о резком росте госпитализаций заразившихся сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе близка к критической, а меры по переводу части сотрудников московских компаний на удаленку почти не дали никакого эффекта.

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