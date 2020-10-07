В Москве впервые с 19 июня умерли более 40 человек с коронавирусом

По данным на утро 6 октября, в Москве выявили более 311 тыс. случаев заражения коронавирусом, вылечилось почти 255 тыс. человек. В России число новых заболевших превысило 11 тыс. человек, общее число заражений достигло 1,22 млн.
Как заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, Москва вышла к пиковым значением весны в части прироста новых заболевших коронавирусом. За сегодня в столице установлено два негативных рекорда — выявлены 4 тыс. новых заболевших COVID-19 и госпитализированы свыше 1 тыс. человек. Главной причиной роста числа случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Москве является несоблюдение жителями столицы санитарных мер, считает Ракова.
Ранее о резком росте госпитализаций заразившихся сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе близка к критической, а меры по переводу части сотрудников московских компаний на удаленку почти не дали никакого эффекта.