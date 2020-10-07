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03:00 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: рост числа случаев заражения коронавирусом в РФ будет наблюдаться еще 2−3 недели

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/ — Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в России будет фиксироваться еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января, считает главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

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Источник: РИА "Новости"
Увеличение будет идти еще недели две-три, потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад.
Евгений Тимаков

Тимаков отметил, что коронавирус полностью никуда не исчезнет. Случаи заболеваемости будут регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 35,5 млн человек, свыше 1,04 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 237 504 случая заражения, выздоровели 988 576 человек, умерли 21 663. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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