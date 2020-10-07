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05:21 (мск), источник: Life.ru

Льготы для работающих пенсионеров. Кто получит «деньги на удаленку» и доплаты

С 9 октября вводятся новые ограничения из-за коронавируса. При этом уже с начала месяца компании начали переводить на удаленку работающих пенсионеров. Какие льготы и доплаты пожилые люди могут получить на время самоизоляции?

Коронавирус COVID-19
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Россия
Источник: РИА "Новости"

В Москве с 9 октября люди старше 65 лет не смогут бесплатно ездить на городском транспорте. Социальные карты работать не будут. На такой шаг столичные власти пошли из-за серьезного роста количества заболевших коронавирусом. При этом у пожилых людей исчезнет и необходимость активно передвигаться по городу. Так, работающим пенсионерам не придется ездить на работу. С 5 октября столичные компании должны были по возможности перевести всех своих сотрудников старше 65 лет на удаленку.

Не все знают, что сейчас работающие пенсионеры имеют ряд льгот или могут получить дополнительные выплаты. Например, если из-за специфики своей профессии у них нет возможности трудиться из дома. Если же пожилой сотрудник работает удаленно, то по закону он может получить компенсацию.

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«Прибавка к пенсии» за работу из дома

— Конечно, при переходе на удаленку для работника-пенсионера главное — сохранить прежний уровень доходов. В то же время не все знают, что могут получить и дополнительные деньги. Сотрудники на удаленке имеют право на компенсацию за использование собственного оборудования. Об этом говорится в 188-й статье Трудового кодекса. Если сотрудник с согласия или ведома работодателя и в его интересах использует личное имущество, то ему за это выплачивается компенсация, — рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Получить выплаты можно, например, за использование, износ (амортизацию) профессионального инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику. Возмещаются также расходы, связанные с их использованием.

По словам Ивана Соловьева, размер компенсации определяется соглашением сторон трудового договора. Заключается оно в письменной форме.

Если говорить об офисных сотрудниках, то они могут получить компенсации за использование личного ноутбука и телефона. Стоимость электричества и интернета тоже можно включить в счет. В столице уже есть компании, которые начали выплачивать такого рода компенсации. Обычно они составляют от 500 до трех тысяч рублей в месяц.

Какие доплаты положены работающим пенсионерам

Сейчас многие пожилые люди не знают о своих правах. Тем временем работающие пенсионеры могут получить ряд доплат. Главное, их правильно и вовремя оформить. Заявление в Пенсионный фонд можно подать дистанционно.

— Есть целый ряд социальных выплат от государства, на которые может рассчитывать пенсионер (их можно получать вне зависимости от режима самоизоляции).

Большинство из них носят заявительный характер.
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Это означает, что человек должен сам позаботиться о том, чтобы обозначить свое желание получить эти деньги. Специально его искать никто не будет, — пояснил Иван Соловьев.

Например, в Москве есть ежемесячная компенсационная выплата, которая устанавливается до городского социального стандарта, — 19 500 рублей в месяц. Рассчитывать на нее могут только пенсионеры, зарегистрированные в столице не менее десяти лет.

Получить компенсационную выплату к пенсии могут работающие пенсионеры со среднемесячной зарплатой не более 20 тысяч за последние полгода. Правда, не все. Речь идет, в частности, о пенсионерах, которые заняты в определенных профессиях. Среди них врачи, учителя, специалисты в сфере культуры и спорта.

Какие льготы пенсионеры могут получить на дому

С сентября в Москве вернули некоторые меры социальной поддержки для людей возраста 65+. Например, автоматическое оформление больничного листа для работающих пенсионеров и получение на дом продуктов, лекарств и других предметов первой необходимости.

— Не всех сотрудников старше 65 лет могут перевести на удаленную работу из-за специфики профессии. Но это не значит, что работающий пенсионер должен ездить в офис. Он имеет право получить больничный, — пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Работодатель должен направить в Фонд социального страхования перечень сотрудников 65 лет и старше, которые состоят с ним в трудовых отношениях и соблюдают режим самоизоляции. Далее больничный оформляется автоматически.
Оксана Красовская
ведущий юрист Европейской юридической службы

Нина Важдаева

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