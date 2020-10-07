05:21 (мск), источник: Life.ru
Льготы для работающих пенсионеров. Кто получит «деньги на удаленку» и доплаты
С 9 октября вводятся новые ограничения
В Москве с 9 октября люди старше 65 лет не смогут бесплатно ездить на городском транспорте. Социальные карты работать не будут. На такой шаг столичные власти пошли
Не все знают, что сейчас работающие пенсионеры имеют ряд льгот или могут получить дополнительные выплаты. Например, если
— Конечно, при переходе на удаленку для
Получить выплаты можно, например, за использование, износ (амортизацию) профессионального инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику. Возмещаются также расходы, связанные с их использованием.
Если говорить об офисных сотрудниках, то они могут получить компенсации за использование личного ноутбука и телефона. Стоимость электричества и интернета тоже можно включить в счет. В столице уже есть компании, которые начали выплачивать такого рода компенсации. Обычно они составляют от 500 до трех тысяч рублей в месяц.
Сейчас многие пожилые люди не знают о своих правах. Тем временем работающие пенсионеры могут получить ряд доплат. Главное, их правильно и вовремя оформить. Заявление в Пенсионный фонд можно подать дистанционно.
— Есть целый ряд социальных выплат от государства, на которые может рассчитывать пенсионер (их можно получать вне зависимости от режима самоизоляции).
Это означает, что человек должен сам позаботиться о том, чтобы обозначить свое желание получить эти деньги. Специально его искать никто не будет, — пояснил Иван Соловьев.
Например, в Москве есть ежемесячная компенсационная выплата, которая устанавливается до городского социального стандарта, — 19 500 рублей в месяц. Рассчитывать на нее могут только пенсионеры, зарегистрированные в столице не менее десяти лет.
Получить компенсационную выплату к пенсии могут работающие пенсионеры со среднемесячной зарплатой не более 20 тысяч за последние полгода. Правда, не все. Речь идет, в частности, о пенсионерах, которые заняты в определенных профессиях. Среди них врачи, учителя, специалисты в сфере культуры и спорта.
С сентября в Москве вернули некоторые меры социальной поддержки для людей возраста 65+. Например, автоматическое оформление больничного листа для работающих пенсионеров и получение на дом продуктов, лекарств и других предметов первой необходимости.
— Не всех сотрудников старше 65 лет могут перевести на удаленную работу
Работодатель должен направить в Фонд социального страхования перечень сотрудников 65 лет и старше, которые состоят с ним в трудовых отношениях и соблюдают режим самоизоляции. Далее больничный оформляется автоматически.
Нина Важдаева