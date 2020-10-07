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10:52 (мск), источник: ТАСС

Путин рассказал, что счастлив от общения с внуками и надеется быть для них авторитетом

Президент России выразил надежду, что и для своих дочерей, которые уже выросли, он тоже был авторитетом.

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что получает большое удовольствие от общения со своими внуками, но откровенничать на тему своей семьи не любит по соображениям безопасности. Об этом он рассказал в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

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«Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие, — поделился эмоциями глава государства. — Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому».

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В ответ на вопрос о том, кого внуки главы государства считают авторитетом, он рассказал о диалоге его дочери с одним из внуков. Ребенок спросил маму, почему он должен ее слушаться, а та в качестве аргумента напомнила, что она старше. «Нет, дедушка Вова старше», — с улыбкой процитировал ответ своего внука Путин. «Так что в известной степени, наверное, тоже для них (внуков) — пока, во всяком случае, — являюсь таким авторитетом», — заключил глава государства.

Путин выразил надежду, что и для своих дочерей, которые уже выросли, он тоже был авторитетом. Вспоминая собственную юность, он признался, что сам в те годы равнялся на разведчиков. «На Зорге [хотел походить] в старших классах школы», — уточнил он, имея в виду разведчика Рихарда Зорге, который, работая в Германии, Японии и других странах, сообщил советскому командованию о готовящемся нападении Германии на СССР летом 1941 г., а также о планах Японии на Тихоокеанском театре военных действий.

Вопросы безопасности

Рассказывая о своей семье, президент тем не менее не стал уточнять, сколько у него внуков, объяснив журналисту Андрею Ванденко, почему не хочет делиться дополнительной информацией. «Вы же не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности, — сказал он. — Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает».

Путин не согласился с аргументом Ванденко о том, что во многих странах члены семей политиков открыто участвуют в публичной жизни.

«Люди же голосуют не за семью, а за меня и за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь», — объяснил президент.

Я знаю, что западная политическая культура связана с представительством членов семьи. Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть по-взрослому, по-серьезному. Это во-первых. А во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью.
Владимир Путин
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Тема семьи вновь возникла в разговоре с Путиным и на вопросе о его личных потерях за прошедшие 20 лет. «Родители ушли у меня из жизни прямо в начале этого пути (на высших государственных постах). Самая большая потеря», — сказал президент. Родители Путина умерли в 1998 и 1999 годах.

Проект «20 вопросов Владимиру Путину», посвященный 20-летию его работы на высших государственных постах, стартовал 20 февраля 2020 года. На ресурсах агентства были выложены 17 серий, однако в связи с кардинальной сменой мировой информационной повестки дня ТАСС принял решение приостановить проект. Сегодняшняя серия — заключительная.

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