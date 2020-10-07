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10:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы, связанные с ограничениями из-за коронавируса. Ответы градоначальника опубликованы на его сайте.

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Источник: Агентство «Москва»

Так, он объяснил, что ограничения, введенные указом от 25 сентября, касаются и тех горожан, которые уже переболели коронавирусом, так как пока нет данных о длительности иммунитета.

Собянин также сообщил, что граждане с диабетом должны оставаться дома, так как диабет входит в соответствующий перечень заболеваний.

Еще один вопрос, на который ответил Собянин, касается ухода частных школ и учреждений дополнительного образования на каникулы. Мэр объяснил, что власти не обязывают такие учреждения, но рекомендуют им ввести двухнедельные каникулы.

Если покупатель отказывается надеть маску и перчатки, то магазин или предприятие может отказать ему в обслуживании и потребовать покинуть территорию организации, напомнил Собянин. И это не будет считаться нарушением прав потребителей. Кроме того, градоначальник подчеркнул, что стоимость одной маски на станциях метро и МЦК была снижена до 5 рублей, тогда как за ее отсутствие могут оштрафовать.

Помимо этого, покупатели в магазинах могут и пожаловаться на нарушение масочного режима в том или ином столичном магазине. Для этого нужно написать обращение в правительство Москвы через сайт mos.ru. Собянин пообещал, что такое обращение будет рассмотрено департаментом торговли и сферы услуг города.

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