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12:14 (мск), источник: Московский комсомолец

Малышева дала советы по домашнему лечению от коронавируса

Известный врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, как лечиться от COVID-19 в домашних условиях.

Коронавирус COVID-19
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Источник: РИА "Новости"

Об этом она написала в своем Instagram.

Малышева посоветовала обращать внимание на тревожные симптомы, которые могут указывать на заражение коронавирусом. Поводом для обращения к врачу являются одышка при покое или легкой нагрузке, повышенная и не понижающаяся препаратами температура (от 38.3 градусов и выше) в течение длительного времени, а также кислород крови.

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Дома в качестве лечебных мер телеведущая порекомендовала пить много воды — до 2 литров или 8 стаканов в день. Сбить высокую температуру можно парацетамолом. Также, по словам Малышевой, необходимо принимать витамин D — достаточно дозы в 500 МЕ (25 мкг). Телеведущая отметила, что низкий уровень этого витамина в организме повышает риск смерти от COVID-19.

В том случае, если зараженный коронавирусом человек подвержен сгущению крови, то ему необходимо принимать антикоагулянт (разжижитель крови), потому что COVID-19 может спровоцировать тромбоз. Что касается приема противовирусных препаратов, то их можно принимать только с разрешения врача.

Также Малышева подчеркнула, что лечиться от коронавируса при помощи антибиотиков бесполезно — они необходимы лишь при бактериальных осложнениях.

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