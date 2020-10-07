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12:57 (мск), источник: ТАСС Наука

Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

Награду получили Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье.

Источник: The Nobel Prize

Нобелевскими лауреатами по химии 2020 года стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье. Премию присудили за изобретение метода редактирования генома CRISPR/Cas9, рассказал официальный представитель Нобелевского комитета. Трансляцию церемонии идет на Youtube-канале Нобелевского фонда.

В 2020 году церемонии вручения премии не будет: медали и дипломы лауреатам передадут либо сотрудники посольств Швеции в разных странах, либо обладатели премий прошлых лет. Кроме этого лауреатам выплатят сумму в 10 млн крон (около 87,7 млн рублей).

В прошлом году премию получили американец Джон Гуденоф, британец Стэнли Уиттинхэм и японец Акира Ёсино «за разработку литий-ионных батарей».

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