12:57 (мск), источник: ТАСС Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома
Награду получили Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье.
Нобелевскими лауреатами по химии 2020 года стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье. Премию присудили за изобретение метода редактирования генома CRISPR/Cas9, рассказал официальный представитель Нобелевского комитета. Трансляцию церемонии идет на
В 2020 году церемонии вручения премии не будет: медали и дипломы лауреатам передадут либо сотрудники посольств Швеции в разных странах, либо обладатели премий прошлых лет. Кроме этого лауреатам выплатят сумму в 10 млн крон (около 87,7 млн рублей).
В прошлом году премию получили американец Джон Гуденоф, британец Стэнли Уиттинхэм и японец Акира Ёсино «за разработку