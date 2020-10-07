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15:46 (мск), источник: Вести.Ru

В Перми уничтожили тысячу игровых автоматов

В Пермском крае провели массовое уничтожение игровых автоматов в рамках расследования административных дел о незаконной организации и проведении азартных игр в период с 2014 по 2015 годы. За 9 месяцев этого года в регионе возбуждено 6 уголовных дел за незаконную организацию и проведение азартных игр по статье 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На пермском полигоне было уничтожено свыше тысячи единиц игрового оборудования.

С помощью большегрузной техники ликвидированы десятки игровых автоматов, компьютерная техника, рулетки и многое другое, с помощью чего злоумышленники выманивали деньги у азартных жителей Прикамья.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, все это оборудование было изъято сотрудниками полиции в рамках расследования административных дел о незаконной организации и проведении азартных игр в период с 2014 по 2015 годы. Процедуре предшествовало вынесение судебных решений о признании техники бесхозной и ее передачи для уничтожения в Управление Росимущества по Пермскому краю.

За 9 месяцев этого года в регионе возбуждено 6 уголовных дел за незаконную организацию и проведение азартных игр по статье 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Выявлено 5 лиц, совершивших преступления данной категории.

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