В Перми уничтожили тысячу игровых автоматов

На пермском полигоне было уничтожено свыше тысячи единиц игрового оборудования.
С помощью большегрузной техники ликвидированы десятки игровых автоматов, компьютерная техника, рулетки и многое другое, с помощью чего злоумышленники выманивали деньги у азартных жителей Прикамья.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, все это оборудование было изъято сотрудниками полиции в рамках расследования административных дел о незаконной организации и проведении азартных игр в период с 2014 по 2015 годы. Процедуре предшествовало вынесение судебных решений о признании техники бесхозной и ее передачи для уничтожения в Управление Росимущества по Пермскому краю.
За 9 месяцев этого года в регионе возбуждено 6 уголовных дел за незаконную организацию и проведение азартных игр по статье 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Выявлено 5 лиц, совершивших преступления данной категории.