14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Аляске выбрали самого толстого медведя (фото)
Ежегодный конкурс проходит в октябре, когда медведи отъедаются перед спячкой.
В Национальном парке Катмаи на Аляске объявили победителя конкурса на звание самого толстого медведя. В этом году им стал очень упитанный хищник по кличке 747. Кстати, в 2018 году этот медведь уже доходил до финала, но тогда звание самого толстого животного он уступил медведице Холли.
В этом году 747 соревновался в финале с оппонентом по кличке Чанк, но пользователи соцсетей в ходе голосования определили своего героя.
Конкурс на самого упитанного мишку ежегодно проходит в парке в начале октября, когда медведи заметно набирают вес перед зимней спячкой. За зиму животные потеряют до 30 процентов своего веса.
Екатерина Гура