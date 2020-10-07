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14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Аляске выбрали самого толстого медведя (фото)

Ежегодный конкурс проходит в октябре, когда медведи отъедаются перед спячкой.

В Национальном парке Катмаи на Аляске объявили победителя конкурса на звание самого толстого медведя. В этом году им стал очень упитанный хищник по кличке 747. Кстати, в 2018 году этот медведь уже доходил до финала, но тогда звание самого толстого животного он уступил медведице Холли.

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В этом году 747 соревновался в финале с оппонентом по кличке Чанк, но пользователи соцсетей в ходе голосования определили своего героя.

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Конкурс на самого упитанного мишку ежегодно проходит в парке в начале октября, когда медведи заметно набирают вес перед зимней спячкой. За зиму животные потеряют до 30 процентов своего веса.

Екатерина Гура

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