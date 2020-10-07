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15:35 (мск), источник: ТАСС

В СИЗО Новосибирска ввели карантин из-за пандемии

В пресс-службе регионального ГУФСИН уточнили, что он не повлияет на посещение изолятора адвокатами и следователями.

COVID-19: Новые случаи
Россия

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Карантин из-за распространения пандемии коронавируса ввели в СИЗО-1 в Новосибирске. Об этом говорится в письме начальника ГУФСИН России по Новосибирской области Андрей Попето к президенту адвокатской палаты региона Андрею Жукову (копию предоставили ТАСС в адвокатской палате).

«…постановлением врио главного санитарного врача ФКУЗ “Медико-санитарная часть № 54 ФСИН России” с 05.10.2020 в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области вводятся ограничительные мероприятия (карантин)», — говорится в письме.

В пресс-службе регионального ГУФСИН ТАСС подтвердили, что карантин введен, уточнив, что он не повлияет на посещение СИЗО адвокатами и следователями. С заключенными они смогут общаться в здании изолятора через стекло по телефону, права подозреваемых и обвиняемых не нарушаются. Карантин ввели в качестве меры предосторожности, заболевших среди заключенных нет.

По данным оперативного штаба на утро 7 октября в регионе зарегистрировано 13 703 случая заражения коронавирусной инфекцией. 12 294 человека выписаны с выздоровлением. Всего в регионе от коронавируса умерли 476 человек.

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