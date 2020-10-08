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02:33 (мск), источник: Аргументы и факты

Лондонский Хитроу стал выдавать цифровые удостоверения о здоровье пассажира

В лондонском аэропорту Хитроу выдали первый в мире международный электронный пропуск авиапассажира CommonPass, позволяющий путешествовать, без риска попасть на двухнедельный карантин. Об этом пишет газета Daily Mail.

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Отмечается, что соответствующее удостоверение указывает на отсутствие у владельца коронавируса, что дает ему возможность передвигаться без ограничений, связанных с соблюдением обязательного карантина по прилете в другие страны.

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Результаты анализов на COVID-19, проведенных в сертифицированной лаборатории в Хитроу, в случае удовлетворительного результата закачиваются в приложение на мобильном с QR-кодом, который могут сканировать сотрудники авиакомпаний и пограничники.

Пилотный проект на этой неделе запустили в крупнейших аэропортах Европы, принять участие пока могут только пассажиры-волонтеры двух авиакомпаний — американской United Airlines и ведущей гонконгской Cathay Pacific, которые направляются из Лондона в Нью-Йорк, Гонконг и Сингапур.

Между тем в ВОЗ заявили о необходимости введения ограничений из-за роста заболеваемости по коронавирусу. Согласно данным организации, за минувшую неделю в мире выявили более 2 млн инфицированных больных, скончались 39 тыс. пациентов.

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