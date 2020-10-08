09:46 (мск), источник: Газета.Ру
Ошиблись в 25 раз: сколько пластика покоится в океане
Ученые подсчитали массу пластика на дне океанов.
Ученые уже давно бьют тревогу по поводу гигантских объемов пластикового мусора, который оказывается ежегодно в мировом океане, загрязняя моря, пляжи и угрожая дикой природе. Частицы выбрасываемого пластика обнаруживается в самых удаленных уголках планеты, включая Антарктику и глубочайшие точки океанов.
В исследовании ученых австралийского научного агентства (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO), которое они назвали первым в своем роде, впервые удалось дать ответ на этот вопрос.
Выяснилось, что на дне мирового океана содержится 9,25−15,87 млн т микропластика — частиц размером от пяти миллиметров до одного микрона.
Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science и призваны показать степень проникновения в глубины мирового океана загрязнений пластиком.
«Это в самом деле указывает на повсеместность проблемы. Это происходит везде, всегда и все больше», — пояснила Бритта Денис Хардести, автор исследования. Частицы микропластика находят не только в мировом океане — они обнаруживаются в атмосфере, могут переноситься ветрами, большое разнообразие таких микрочастиц находят в человеческом кишечнике.
По подсчетам ученых, ежегодно в океан выбрасывается от 4,4 млн до 8,8 млн тонн пластика. Размер так называемого Большого тихоокеанского мусорного пятна, расположенного между Калифорнией и Гаваями, по оценкам превышает площадь штата Техас, а масса мусора в нем — свыше 87 тыс. тонн.
Несмотря на расширение запретов на пластиковые пакеты и трубочки в мире, на фоне пандемии коронавируса наблюдается рост загрязнения окружающей среды пластиковой упаковкой. Это связано с повышенной озабоченностью потребителей вопросами гигиены.
Со временем пластик, попавший в океан, распадается на мелкие частицы и оседает на дно. Более легкие частицы пластика не тонут и либо выбрасываются на побережье, либо остаются в толще океана.
При этом оседать на дно частицы часто заставляют колонии прикрепляющихся к ним микробов и мидий. По словам Хардести, микропластик с легкостью поглощается мелким планктоном или рыбой на морском дне. Съеденный рыбой, он с вполне может оказаться на обеденном столе.
Чтобы оценить степень загрязнения, ученые в 2017 году при помощи роботов сделали 51 пробу песка и осадочных отложений в районе Большого Австралийского залива, в сотнях километрах от побережья. Проанализировав результаты проб, они смогли экстраполировать степень загрязнения с учетом общего числа и размеров найденных частиц.
При этом ученые признаются, что дают консервативные оценки загрязнений, из которых они исключили загрязнения различными волокнами искусственного происхождения и другие материалы.
Ученые говорят, что их цель — предотвратить в первую очередь попадание пластика в океан и изменить поведение людей. «Большая часть вещей, которые заканчивают свою жизнь в океане, проходит через руки людей. Они могут видеть, что их поведение, их действия и покупательная способность очень сильны, и это можно изменить», — считает Хардести.
Ранее британские ученые выяснили, что пластмассовые детали конструктора LEGO могут сохраняться в Мировом океане до 1300 лет. В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Pollution, ученые проанализировали состояние порядка пятидесяти деталей LEGO, найденных на побережье
За эти годы многие волонтерские организации графства Корнуолл собрали с побережья тысячи таких предметов и других пластмассовых изделий. Для каждой найденной детали, выполненной из
Затем при помощи рентгенофлуоресцентного анализа ученые анализировали точный состав деталей на предмет наличия в нем определенных соединений — это позволило определить год производства тех или иных пластмасс. Сравнивая выброшенные на берег детали с их неиспорченными водой аналогами, произведенными в 70−80-е годы, ученые смогли оценить степень разрушения и главное — предсказать, как долго в океане сохраняются эти предметы — от ста до 1300 лет.